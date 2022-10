Nové chladničky Miele K 4000 sú komfortné, flexibilné a energeticky úsporné

Voľne stojace chladničky generácie K 4000 prinášajú viac komfortu a flexibility



Sú udržateľné vďaka lepšej triede energetickej účinnosti



Získali renomované ocenenia za prémiové vybavenie



Najlepšia izolácia po celú dobu životnosti

Mrazenie alebo chladenie – podľa potreby

Ceny za dizajn ešte pred uvedením na trh

12.10.2022 (Webnoviny.sk) -Nová generácia voľne stojacich chladničiek K 4000 ponúka vynikajúce skladovacie podmienky vďaka funkcii PerfectFresh Active. Vďaka tomuto systému vydrží ovocie a zelenina až päťkrát dlhšie čerstvé ako v bežných priehradkách na zeleninu. Dokonalá súhra chladného vzduchu a potrebnej vlhkosti sa postarajú o dlhšiu čerstvosť potravín. Potrebná klíma je zaistená vďaka aktívnemu zvlhčovaniu pomocou jemnej vodnej hmly, ktorá pokrýva potraviny v zásuvke a dodatočne chráni aj kvalitu a vitamíny. Od minulého roka je PerfectFresh Active najdôležitejšou inováciou pri generácii vstavaných chladničiek K 7000 a teraz je k dispozícii aj u obľúbených voľne stojacich spotrebičov Miele.Jemná vodná hmla sa uvoľňuje z nádržky priamo do zásuvky každých 90 minút a pri každom otvorení dvierok. Pretože spotreba vody je veľmi nízka, má ľahko čistiteľná nádržka objem iba 120 ml, a preto nezaberá veľa miesta. Vďaka nízkym teplotám tiež nedochádza ku kontaminácii a nádržku stačí dopĺňať každé dva až tri mesiace.Generácia K 4000 hrá tú najvyššiu ligu aj v oblasti energetickej účinnosti: vybrané modely chladničiek s mrazničkou z tohto radu získali na energetickom štítku hodnotenie A*, a tým aj najlepšiu možnú triedu energetickej účinnosti. Tu Miele stavia na obzvlášť kvalitnú izoláciu s jadrom z oxidu kremičitého (kyseliny kremičitej), teda látky organického pôvodu s dobrými ekologickými vlastnosťami. Použitím tejto veľmi kvalitnej izolácie zaisťuje Miele dlhodobé zachovanie vysokej energetickej účinnosti po celú dobu životnosti spotrebiča.Vďaka novej funkcii Freeze&Cool je kombinácia chladničky a mrazničky ešte flexibilnejšia ako kedykoľvek predtým. Teplotu je možné nastaviť buď pre mrazené potraviny v rozmedzí -25 °C až -15 °C, alebo ako rozšírenie chladiaceho priestoru na -2 °C až +14 °C. Praktické najmä pre milovníkov rýb a morských plodov: optimálne sa skladujú pri teplote -2 °C až 0 °C. Ďalšia skvelá funkcia: vďaka flexibilnému nastaveniu teploty (priamo na spotrebiči alebo prostredníctvom aplikácie Miele) tu je možné uložiť aj potraviny, ktoré do chladničky nepatria, ako sú zemiaky, citrusové plody alebo uhorky. Navyše, umožňuje chladnička využiť mraziacu časť ako chladiacu zónu pre ešte viac miesta a komfortu.Generácia chladničiek K 4000 je flexibilná aj v ďalších oblastiach, vďaka delenej polici FlexiBoard. Prednú časť sklenenej police je možné jednoducho zasunúť pod zadnú a nie je nutné ju ukladať mimo chladničky. Tak v prednej časti rýchlo vznikne miesto na vysoké nádoby ako napr. hrnce alebo fľaše. Okrem toho sú police vo dvierkach nastaviteľné – bez toho, aby sa obsah v policiach prevrátil alebo musel vybrať.Nová generácia tiež posúva štandardy v oblasti dizajnu. Vysoko kvalitné dvierka spotrebičov z nerezovej ocele a skla idú ruka v ruke s jedinečným konceptom osvetlenia FlexiLight 2.0, ktorý umožňuje rovnomerné osvetlenie pomocou nastaviteľných svetelných modulov. Tento prémiový vzhľad presvedčil aj porotcov udeľujúcich ceny Red Dot Design Award a iF Design Award. Spotrebiče boli ocenené ešte pred ich uvedením na trh.Pôsobivá je aj široká škála farebných prevedení v kombinácii s rôznymi variantmi otvárania dvierok s madlom alebo bez rukoväte. Okrem klasickej bielej ("BrilliantWhite") je to predovšetkým edícia Blackboard s popisovateľným povrchom alebo grafitovo šedá*. Tento nový variant zaisťuje okrem iného harmonickú kombináciu so vstavanými prístrojmi Miele. Vďaka nerezovej oceli, variantu BlackSteel a radu modelov s nerezovým vzhľadom v základnej triede je ponuka mimoriadne rozsiahla a ponúka tú správnu chladničku pre akýkoľvek štýl interiéru.V závislosti od modelu sú nové voľne stojace chladničky K 4000 na slovenskom trhu k dispozícii od septembra 2022 v rozmeroch od 125 do 201 cm. Cena kombinovaných spotrebičov začína na odporúčanej predajnej cene 639 eur.Informačný servis