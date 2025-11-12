Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. novembra 2025

Pomoc pre ženy zasiahnuté vojnou na Ukrajine sa predlžuje, štát posilní financovanie služieb


12.11.2025 (SITA.sk) -










Vláda Slovenskej republiky v stredu schválila návrh nariadenia, ktorým sa rozširujú existujúce opatrenia v oblasti dotácií poskytovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.


Nariadenie reaguje na dlhodobé dôsledky vojny vrátane nárastu prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia, ktorému čelia najmä ženy a dievčatá prichádzajúce z Ukrajiny.



Viac žien hľadá útočisko pred násilím


Ministerstvo upozorňuje, že počet osôb hľadajúcich ochranu pred násilím sa po vypuknutí konfliktu výrazne zvýšil a zvyšuje sa tak tlak na kapacity bezpečných ženských domov a krízových služieb. Tieto zariadenia zabezpečujú nevyhnutnú pomoc ako psychologické a právne poradenstvo, bezpečné ubytovanie a dlhodobú podporu pri opätovnom osamostatnení.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Nové znenie nariadenia vlády umožní poskytnúť dotácie podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce aj v roku 2025, pričom prostriedky budú smerovať na aktivity, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom roku. Stabilné financovanie má poskytovateľom umožniť efektívne plánovanie, udržiavanie kvalifikovaného personálu a kontinuitu služieb.



Pomoc musí byť dlhodobá a citlivá


Ministerstvo v správe konštatuje, že pomoc obetiam násilia nie je jednorazovým zásahom, ale dlhodobým procesom, ktorý si vyžaduje citlivý prístup, odbornú podporu a bezpečné zázemie. Osobitne zraniteľné sú ženy z Ukrajiny, ktoré sa často stretávajú s jazykovou bariérou, neznalosťou právneho systému a zložitým prístupom k sociálnym službám. Podpora má preto formu komplexnej starostlivosti zahŕňajúcej aj pomoc s bývaním, zamestnaním a orientáciou v novom prostredí.


Lehota na podanie žiadostí o dotáciu je stanovená do 24. novembra, aby bolo možné ukončiť hodnotenie a vyplatiť finančné prostriedky ešte v priebehu roka 2025. Vláda schválila návrh nariadenia bez medzirezortného pripomienkového konania vzhľadom na naliehavosť situácie a pretrvávajúci charakter humanitárnej krízy.
















Zdroj: SITA.sk - Pomoc pre ženy zasiahnuté vojnou na Ukrajine sa predlžuje, štát posilní financovanie služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Násilie schválenie vojna na Ukrajine Ženy
