 24hod.sk    Ekonomika

12. novembra 2025

Klub 500 a SOPK kritizujú víziu 2040, hovoria o ďalšom byrokratickom projekte bez výsledku


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Návrh Rozvoj

Klub 500 a



12.11.2025 (SITA.sk) -





Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) reagovali na aktualizovaný návrh dokumentu „Východiská a postup vypracovania – Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2040" s jasným odkazom vláde. Slovensko podľa nich teraz nepotrebuje ďalšie vízie, ale konkrétne opatrenia na stabilizáciu hospodárstva.

Dlhodobá stratégia


Podľa oboch organizácií je predčasné hovoriť o dlhodobej stratégii, pokiaľ krajina nedosiahne makroekonomickú rovnováhu, energetickú bezpečnosť a základnú efektívnosť štátu.

Bez stabilizácie týchto základných predpokladov nie je možné pristúpiť k tvorbe dlhodobej a zodpovednej stratégie,“ upozorňuje stanovisko Klubu 500 a SOPK.

Podľa nich súčasný návrh pôsobí neprimerane rozsiahlo a málo realisticky a ignoruje akútne výzvy, ktorým slovenské hospodárstvo čelí. Od odlevu investícií cez nárast zadlženosti až po neefektívne čerpanie eurofondov.

Najväčšia slabina dokumentu


Najväčšou slabinou dokumentu má byť jeho akademický charakter a prebytok inštitucionalizácie. Klub 500 kritizuje, že návrh opäť zveruje kľúčovú úlohu Slovenskej akadémii vied a ďalším akademickým či rezortným štruktúram.

Projekt vytvára ďalšiu rozsiahlu byrokratickú sieť s nejasnou zodpovednosťou,“ uvádza sa v stanovisku. Odkazuje pritom na skúsenosti z minulosti. Napríklad z dokumentov Vízia a stratégia SR 2030 či Vízia SAV 2016, ktoré nikdy nemali implementačný efekt a skončili ako teoretické cvičenia bez zodpovednosti za výsledky.

Jediný pozitívny posun


Za jediný pozitívny posun označujú organizácie doplnenie tzv. Stabilizačného rámca 2026–2031, ktorý má obsahovať konkrétne kroky v oblastiach energetiky, daní, investícií a efektívnosti štátu. Klub 500 však zdôrazňuje, že tento rámec musí byť samostatným vládnym dokumentom, nie len doplnkom vízie.

Ak ostane iba prezentáciou v prílohe, stratí zmysel,“ upozorňujú zástupcovia zamestnávateľov. Organizácie tiež varujú pred duplicitami v riadiacich štruktúrach a paralelným plánovaním. Navrhovaný systém pracovných skupín a koordinačných orgánov podľa nich prekrýva existujúce štruktúry ako Radu vlády pre vedu, techniku a inovácie či Komisiu pre RIS3, čo by len zvyšovalo administratívne náklady.

Firmy odporúčajú návrh neschváliť


Klub 500 a SOPK preto odporúčajú návrh v aktuálnej podobe neschváliť. Vízia by podľa nich mala byť stručná, realistická a zrozumiteľná. Mal by to byť kompaktný materiál s rozsahom najviac 15 strán, ktorý určí jasné ciele a termíny.

Diskusiu o vízii do roku 2040 považujú za zmysluplnú až po stabilizácii hospodárstva, teda najskôr po roku 2026, keď bude známy nový rozpočtový rámec Európskej únie.

Slovensko dnes nepotrebuje rozsiahle štúdie, ale praktické kroky na obnovu konkurencieschopnosti, udržanie priemyslu a zvýšenie efektívnosti verejnej správy,“ uzatvára spoločné stanovisko Klubu 500 a SOPK.






Zdroj: SITA.sk - Klub 500 a SOPK kritizujú víziu 2040, hovoria o ďalšom byrokratickom projekte bez výsledku © SITA Všetky práva vyhradené.

