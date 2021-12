Pomoc pri dojčení začne na Slovensku preplácať ako prvá poisťovňa Union

sa bábätko neprisáva



vás bolia bradavky či prsia



bábätko nepriberá



bábätko nepije dosť mlieka z prsníka a je dokrmované umelým mliekom



neviete nájsť tú najvhodnejšiu polohu na dojčenie



15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kým mnohé prvorodičky majú strach najmä z toho, ako zvládnu pôrod, ženy, ktoré ho už majú za sebou, svorne hovoria, že to najťažšie príde až po ňom. Reč je o dojčení. Ak totiž nefunguje, prináša novopečenej mamičke pocity beznádeje a často aj nepríjemnú fyzickú bolesť. Mnohé ženy si preto hneď po návrate z pôrodnice domov, pozývajú na návštevu takzvanú laktačnú poradkyňu. Tá dokáže pomôcť hneď vo viacerých prípadoch kedy:Za takéto poradenstvo ženy platia poplatky v rôznej výške – najčastejšie okolo 30 eur, avšak záleží aj od regiónu. Ak ste však poistené v UNION zdravotnej poisťovni, máte odteraz možnosť získať 20% zľavu na služby profesionálnych laktačných poradkýň MAMILY, ktoré si môžete vybrať zo špeciálneho zoznamu . Stačí, keď pri objednávaní termínu nadiktujte identifikačné číslo poistenky, ktoré nájdete na svojom preukaze. Suma osobnej konzultácie, bez dopravy, bude automaticky znížená o 20 %."Veríme, že takéto poradenstvo môže mnohým ženám "zachrániť" dojčenie. Pri nedostatku informácií a slabej podpore okolia to totiž radšej vzdajú a to je pre zdravie dieťaťa i matky obrovská škoda," vysvetľuje hovorkyňa poisťovňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová dôvody zavedenia najnovšieho benefitu, ktorý je zameraný na mladé rodiny. Všetky benefity pre rodičov a bábätká nájdete tu Informačný servis