Slovensko trvá na rozširovaní Európskej únie, horúcimi kandidátmi sú Albánsko a Severné Macedónsko

Slovensko nehodlalo ustúpiť

Povinné očkovanie starších

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rozširovanie Európskej únie (EÚ) je jednou z priorít zahraničnej politiky Slovenska. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to povedal po rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli, ktorá na svojom stretnutí v utorok 14. decembra v Bruseli dosiahla kompromis a prijala závery Rady EÚ v otázke rozširovania únie.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Klus zdôraznil, že diskusia o prijímaní nových štátov nebola jednoduchá, no ak by sa členské krajiny nedohodli, došlo by k ďalšiemu podkopaniu pozície EÚ na západnom Balkáne.„Z pohľadu Slovenska je kľúčové, že závery jasne zdôrazňujú záväzok k rozširovaniu EÚ, ktorého súčasťou je otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom bez ďalších zdržaní – toto bola požiadavka, z ktorej sme neboli ochotní ustúpiť. V tejto súvislosti ďakujem slovinskému predsedníctvu v Rade EÚ a všetkým zúčastneným za neúnavné odhodlanie dosiahnuť dohodu,“ povedal štátny tajomník. Dodal, že krajinám na Balkáne tak Únia poskytla dôveryhodnú európsku perspektívu.Ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských krajín EÚ sa venovali aj príprave blížiaceho sa zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. decembra 2021. Jednou z najdôležitejších tém summitu lídrov EÚ bude koordinácia opatrení v rámci boja s pandémiou ochorenia COVID-19.„Slovensko je zástancom spoločných európskych riešení a záleží nám na prijímaní takých opatrení, ktoré uľahčujú život občanov aj počas pandémie. Takým opatrením je nepochybne aj digitálny COVID certifikát EÚ, ktorého platnosť bude koordinovaná aj na európskej úrovni, čo vítame,“ povedal štátny tajomník, pre ktorého je prioritou aj motivovať čo najviac ľudí k očkovaniu.Dodal, že hoci ide o citlivú tému, EÚ by mala začať uvažovať o povinnom očkovaní ľudí najmä starších vekových kategórií.