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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Pomocník Pogačara sa teší z titulu majstra sveta, slovenský masér do cieľa nedošiel – VIDEO



Američania čakali na majstra sveta v cestnej cyklistike 33 rokov. V nohách mal 273 km a z toho posledných 33 km zvládol v sóloúniku, aby získal prvý titul majstra sveta pre Spojené štáty americké od ...



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mcnulty5 676x485 28.9.2026 (SITA.sk) - Američania čakali na majstra sveta v cestnej cyklistike 33 rokov.


V nohách mal 273 km a z toho posledných 33 km zvládol v sóloúniku, aby získal prvý titul majstra sveta pre Spojené štáty americké od roku 1993.

Brandon McNulty je prekvapujúci, ale zaslúžený víťaz pretekov s hromadným štartom v kategórii elite, ktoré sú tradičnou čerešničkou na záver svetového šampionátu cestných cyklistov.

Zatiaľ čo skupina najväčších favoritov si na začiatku cieľovej rovinky dravo hľadala miesto pre záverečný špurt, McNulty už 150 metrov pred cieľom nikým neohrozený dvíhal ruky nad hlavu. Neskôr sa za ňu chytil, akoby neveril, že to dokázal.

Pomocník Pogačara


Dlhoročný pomocník Tadeja Pogačara v tíme Spojených arabských emirátov dokonale využil práve fakt, že zranený Pogačar na svetový šampionát nepricestoval. "Neverím a ešte raz neverím, že sa to stalo. Až do posledných metrov som si nebol úplne istý a stále tomu nemôžem uveriť," opakoval 28-ročný Američan dookola v prvom televíznom rozhovore.


Silní Američania


McNulty využil skutočnosť, že na svetovom šampionáte sa zišla silná americká zostava ako už dávno nie. Najmä Matteo Jorgenson ukázal obrovskú silu a nezlomnosť, keď dobiehal viaceré úniky favoritov a zakaždým sa mu to podarilo. Nakoniec skončil ôsmy a ďalší Američan Quinn Simmon bol hneď za stupňami víťazov na štvrtom mieste.

Súper Sagana má 4. medailu


Šprint o druhú priečku vyhral Austrálčan Michael Matthews pred Holanďanom Mathieuom van der Poelom. Niekdajší veľký súper Petra Sagana má už 36 rokov a do jagavej zbierky pridal štvrtú individuálnu medailu z majstrovstiev sveta. Strieborný za Saganom bol už v roku 2015 v Richmonde.

"Myslím si, že sme odjazdili neuveriteľne dobré preteky v americkom tíme. Vždy sme mali chalanov vpredu. Dokonca som si z toho robil žarty s manželkou, ale v skutočnosti som neveril, že sa to stane. Vedel som, že niečo také je možné, ale potreboval by som na to zázrak. A zdá sa, že dnes sa ten zázrak udial. Keď som už bol na konci so silami, tak som len jednoducho šiel ďalej a tlačil do pedálov," skonštatoval McNulty, cituje ho web cycling-info.sk.

Iba 58 v cieli


Náročnosť profilu a najmä šialene vysoké tempo si vybrali daň vo vysokom počte odstúpených pretekárov. Z pôvodného počtu 181 cyklistov na štarte videlo cieľ na bicykli iba 58. Medzi tými, ktorí odstúpili, bol aj Slovák Vladimír Kováčik, ktorý pôvodne ani nemal štartovať.

Masér slovenskej výpravy nastúpil len preto, aby Slovensku neprepadli všetky štyri miesta, čo by sa rovnalo vysokej zrážke UCI bodov do budúcnosti a malo by to vplyv aj na kvalifikáciu na OH 2028 v Los Angeles.

Masér si holil nohy


"Naši pôvodne nominovaní cyklisti nemohli pricestovať najmä z dôvodu zranení, takže som bol posledná možnosť. Ak sa ma pýtate na formu, nie je žiadna, lebo som roky nejazdil profesionálne. Je to však splnený sen zajazdiť si s najlepšími na svete. Musel som si preto dokonca oholiť nohy," povedal Kováčik pre Eurosport ešte pred štartom pretekov.



Zdroj: SITA.sk - Pomocník Pogačara sa teší z titulu majstra sveta, slovenský masér do cieľa nedošiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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