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27. septembra 2026
Russell znovu objavil svoj potenciál a zvyšuje tlak na lídra šampionátu Antonelliho
Tagy: F1 Formula 1 Formula 1
George Russell zvíťazil v Baku a zredukoval náskok vedúceho muža šampionátu monopostov F1. George Russell po sobotňajšom triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu na okruhu v Baku vyhlásil, že opäť ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - George Russell zvíťazil v Baku a zredukoval náskok vedúceho muža šampionátu monopostov F1.
George Russell po sobotňajšom triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu na okruhu v Baku vyhlásil, že opäť našiel svoju formu a plánuje vyhrať všetky zostávajúce preteky seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1, aby zvýšil tlak na lídra hodnotenia a svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho.
Dvadsaťosemročný Brit v Baku prišiel do cieľa len tesne pred štvornásobným svetovým šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu a k 20-ročnému Antonellimu sa priblížil na rozdiel 66 bodov.
"Môj tímový kolega má neuveriteľnú sezónu. Bol počas celej sezóny takmer bezchybný, no teraz sa dostávame do kľúčového obdobia a ja sa budem sústrediť sám na seba. Ak budem naďalej podávať také výkony ako tento víkend, na konci sezóny budem spokojný, pretože to pre mňa bola náročná fáza a budem mať pocit, že som z nej vykľučkoval," prezradil Russell.
Jeho prístup k zostávajúcim pretekom je jednoduchý: "Vyhrať všetky, vyhrať každé preteky. To je plán."
Russellovo v sobotu dosiahol tretie víťazstvo v tejto sezóne a prvé po siedmich pretekoch, predtým naposledy triumfoval v júni v Rakúsku. Potvrdil, že znovu objavil svoju formu po období, keď ho zatienil talentovaný Antonelli. Brit priznal, že počas letnej prestávky prehodnotil svoju jazdeckú filozofiu a zmenil prístup k pretekom.
"Hlavne ide o získanie väčších skúseností s novým štýlom jazdy, ktorý som si osvojil. Každé preteky po prestávke cítim, že som silnejší a viac to je o mne samom," vysvetlil.
Vyjadril aj vďaku tímu Mercedes za dôveru počas jeho úseku bez víťazstva: "Je úžasné byť opäť na najvyššom stupni. Veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý mi veril aj v ťažkých chvíľach a pomohol mi to prekonať."
Dočasný šéf Mercedesu Bradley Lord ocenil Russellov výkon a označil ho za bezchybný. "Bolo by obrovskou nespravodlivosťou, keby nevyhral, som však veľmi rád, že sa tak stalo. Bolo to napínavé, keď prišiel o turbo boost a musel prejsť pomaly cez dvojitú žltú vlajku, pričom Max bol iba o pol sekundy za ním. Ale na rovinke od ôsmej zákruty mal úplne navrch!" povedal.
Zdroj: SITA.sk - Russell znovu objavil svoj potenciál a zvyšuje tlak na lídra šampionátu Antonelliho © SITA Všetky práva vyhradené.
George Russell po sobotňajšom triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu na okruhu v Baku vyhlásil, že opäť našiel svoju formu a plánuje vyhrať všetky zostávajúce preteky seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1, aby zvýšil tlak na lídra hodnotenia a svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho.
Dvadsaťosemročný Brit v Baku prišiel do cieľa len tesne pred štvornásobným svetovým šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu a k 20-ročnému Antonellimu sa priblížil na rozdiel 66 bodov.
"Môj tímový kolega má neuveriteľnú sezónu. Bol počas celej sezóny takmer bezchybný, no teraz sa dostávame do kľúčového obdobia a ja sa budem sústrediť sám na seba. Ak budem naďalej podávať také výkony ako tento víkend, na konci sezóny budem spokojný, pretože to pre mňa bola náročná fáza a budem mať pocit, že som z nej vykľučkoval," prezradil Russell.
Jeho prístup k zostávajúcim pretekom je jednoduchý: "Vyhrať všetky, vyhrať každé preteky. To je plán."
Russellovo v sobotu dosiahol tretie víťazstvo v tejto sezóne a prvé po siedmich pretekoch, predtým naposledy triumfoval v júni v Rakúsku. Potvrdil, že znovu objavil svoju formu po období, keď ho zatienil talentovaný Antonelli. Brit priznal, že počas letnej prestávky prehodnotil svoju jazdeckú filozofiu a zmenil prístup k pretekom.
"Hlavne ide o získanie väčších skúseností s novým štýlom jazdy, ktorý som si osvojil. Každé preteky po prestávke cítim, že som silnejší a viac to je o mne samom," vysvetlil.
Vyjadril aj vďaku tímu Mercedes za dôveru počas jeho úseku bez víťazstva: "Je úžasné byť opäť na najvyššom stupni. Veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý mi veril aj v ťažkých chvíľach a pomohol mi to prekonať."
Dočasný šéf Mercedesu Bradley Lord ocenil Russellov výkon a označil ho za bezchybný. "Bolo by obrovskou nespravodlivosťou, keby nevyhral, som však veľmi rád, že sa tak stalo. Bolo to napínavé, keď prišiel o turbo boost a musel prejsť pomaly cez dvojitú žltú vlajku, pričom Max bol iba o pol sekundy za ním. Ale na rovinke od ôsmej zákruty mal úplne navrch!" povedal.
Zdroj: SITA.sk - Russell znovu objavil svoj potenciál a zvyšuje tlak na lídra šampionátu Antonelliho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1 Formula 1
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