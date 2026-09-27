Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 27.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cyprián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. septembra 2026

Russell znovu objavil svoj potenciál a zvyšuje tlak na lídra šampionátu Antonelliho


Tagy: F1 Formula 1 Formula 1

George Russell zvíťazil v Baku a zredukoval náskok vedúceho muža šampionátu monopostov F1. George Russell po sobotňajšom triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu na okruhu v Baku vyhlásil, že opäť ...



Zdieľať
azerbaijan_f1_gp_auto_racing__9623 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - George Russell zvíťazil v Baku a zredukoval náskok vedúceho muža šampionátu monopostov F1.


George Russell po sobotňajšom triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu na okruhu v Baku vyhlásil, že opäť našiel svoju formu a plánuje vyhrať všetky zostávajúce preteky seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1, aby zvýšil tlak na lídra hodnotenia a svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho.

Dvadsaťosemročný Brit v Baku prišiel do cieľa len tesne pred štvornásobným svetovým šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu a k 20-ročnému Antonellimu sa priblížil na rozdiel 66 bodov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Môj tímový kolega má neuveriteľnú sezónu. Bol počas celej sezóny takmer bezchybný, no teraz sa dostávame do kľúčového obdobia a ja sa budem sústrediť sám na seba. Ak budem naďalej podávať také výkony ako tento víkend, na konci sezóny budem spokojný, pretože to pre mňa bola náročná fáza a budem mať pocit, že som z nej vykľučkoval," prezradil Russell.

Jeho prístup k zostávajúcim pretekom je jednoduchý: "Vyhrať všetky, vyhrať každé preteky. To je plán."

Russellovo v sobotu dosiahol tretie víťazstvo v tejto sezóne a prvé po siedmich pretekoch, predtým naposledy triumfoval v júni v Rakúsku. Potvrdil, že znovu objavil svoju formu po období, keď ho zatienil talentovaný Antonelli. Brit priznal, že počas letnej prestávky prehodnotil svoju jazdeckú filozofiu a zmenil prístup k pretekom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Hlavne ide o získanie väčších skúseností s novým štýlom jazdy, ktorý som si osvojil. Každé preteky po prestávke cítim, že som silnejší a viac to je o mne samom," vysvetlil.

Vyjadril aj vďaku tímu Mercedes za dôveru počas jeho úseku bez víťazstva: "Je úžasné byť opäť na najvyššom stupni. Veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý mi veril aj v ťažkých chvíľach a pomohol mi to prekonať."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dočasný šéf Mercedesu Bradley Lord ocenil Russellov výkon a označil ho za bezchybný. "Bolo by obrovskou nespravodlivosťou, keby nevyhral, som však veľmi rád, že sa tak stalo. Bolo to napínavé, keď prišiel o turbo boost a musel prejsť pomaly cez dvojitú žltú vlajku, pričom Max bol iba o pol sekundy za ním. Ale na rovinke od ôsmej zákruty mal úplne navrch!" povedal.


Zdroj: SITA.sk - Russell znovu objavil svoj potenciál a zvyšuje tlak na lídra šampionátu Antonelliho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Formula 1
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Zraneného Mbappého čaká viactýždňový odpočinok. Stihne prvé tohtosezónne El Clásico?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 