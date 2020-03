Pomocou dronov pašovali do väznice drogy aj mobily, väzňa prichytili pri preberaní zásielky

Podozrivého prepustili na kauciu

Polícia má ich odtlačky prstov

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia z amerického New Jersey obvinila dvoch mužov, ktorí s pomocou dronov pašovali do väznice FCI Fort Dix marihuanu, mobilné telefóny, SIM karty, steroidy či injekčné striekačky. Páchateľmi sú 38-ročný Nicolo Denichilo a 35-ročný Adrian Goolcharran.Vo väznici s minimálnym stupňom stráženia sa nachádza približne tritisíc väzňov. Hovorkyňa federálneho väzenského úradu Sue Allison sa odmietla vyjadriť k prípadu, keďže ho v súčasnosti stále vyšetrujú.Polícia sa vo štvrtok pokúsila zadržať Denichila a ďalšieho človeka neďaleko zariadenia po tom, ako zamestnanci väznice videli lietať dron. Informovala o tom federálna prokuratúra s tým, že Denichila chytili, no neskôr prepustili na kauciu stotisíc dolárov (v prepočte približne 90-tisíc eur).Vo väznici zas chytili väzňa, ktorý sa nachádzal na mieste, kde dron zhodil náklad. Mal pri sebe viac ako 30 mobilných telefónov, 50 SIM kariet a ďalšie príslušenstvo k telefónom.Polícia potvrdila, že Goolcharran je na úteku. Muž podľa nich koordinoval "donášky" prostredníctvom mobilu. Väzenské kamery minulý týždeň zachytili muža, ktorý tam lietal s dronom, pričom jeho popis sa zhoduje s Goolcharranovým. Ten krátko potom priniesol do obchodu niekoľko dronov na opravu.V apríli 2019 tamojšia polícia zastavila oboch mužov menej ako osem kilometrov od väznice po tom, ako tam dron zhodil náklad. Úrady potvrdili, že od júla 2018 drony priviezli do väznice rôzne veci minimálne sedemkrát. Polícii sa pritom podarilo získať odtlačky prstov Denichila a DNA Goolcharrana.Obaja muži čelia obvineniam z pašovania tovaru do väznice a tiež konšpirácie týkajúcej sa pašovania a podvodu. V súvislosti s prvým obvinením môžu dostať maximálne rok za mrežami a pokutu stotisíc dolárov, za druhé im hrozí maximálne päťročné väzenie a pokuta 250-tisíc dolárov (zhruba 225-tisíc eur).