Železiarne Podbrezová sa na koronavírus pripravili, zamestnancom rozdajú stovky ochranných pomôcok

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Otázkou šírenia koronavírusu sa vedenie Železiarní Podbrezová, a. s. (ŽP) začalo veľmi vážne zaoberať zhruba pred mesiacom. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Soták, už vtedy začali zabezpečovať ochranné prostriedky, pričom niektoré mali vo svojich zásobách.„Vrátane dnešného dňa, rozdáme viac ako 1 500 ochranných prostriedkov, pričom zajtra máme prisľúbené ďalšie a v piatok ďalšie,“ konkretizoval riaditeľ a dodal, že ich cieľom je do konca týždňa zabezpečiť rúškami, prípadne respirátormi všetkých zamestnancov.Ochrannými prostriedkami vybavili aj dcérsku spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby a vydávali ich tiež vodičom kamiónov, ktorí zabezpečujú dopravu ich výrobkov po Európe.„Zásadné opatrenia Vlády SR k obmedzeniu pohybu a opatrenia súvisiace s jej nedeľným rozhodnutím plne rešpektujeme a plne sa s nimi stotožňujeme. Snažíme sa, aby naši zamestnanci, ktorých rodinní príslušníci sa vrátili zo zahraničia, dodržiavali pravidlá karantény,“ dodal Soták s tým, že zdravie zamestnancov je prvoradé.Už pred mesiacom vypracovali v závode legislatívu a už v tom čase s ľuďmi hovorili a žiadali ich, aby po návrate z dovoleniek ostávali v dvojtýždňovej karanténe a až potom prišli do práce.„Aj v rámci spoločnosti robíme zásadné opatrenia, napr. pri výdaji stravy, kde je nevyhnutné zabrániť stretávaniu sa ľudí na jednom mieste. Dnes vydáme poslednú varenú stravu a od utorka budeme zabezpečovať stravu pre zamestnancov formou balíčkov. Už minulý týždeň sme zatvorili našu školu, štúdium prebieha elektronickou formou. Denne sledujeme situáciu v našich dcérskych spoločnostiach, monitorujeme ich vybavenie ochrannými prostriedkami a snažíme sa zabezpečiť dostatočné množstvo požadovaných druhov ochranných prostriedkov aj pre týchto zamestnancov,“ vymenoval ďalšie opatrenia šéf železiarní.Pred týždňom uzavreli ŽP dohodu s Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o., aj s primátorom Brezna. „Dohodli sme sa na úzkej spolupráci pri realizácii opatrení, ktoré prijala vláda. Budeme spolu komunikovať v záujme pomoci všetkým našim zamestnancov a obyvateľom regiónu Horehronia, aby sme pandémiu zvládli čo najlepšie,“ doplnil Soták a dodal, že oceňuje opatrenia vlády, predsedu Petra Pellegriniho, krízového štábu a aj všetkých pracovníkov v zdravotníctve, ktorí na Slovensku okolo koronavírusu pracujú.„Verím, že tieto opatrenia významne prispejú, aby sa vírus na Slovensku nešíril veľkou rýchlosťou, aby sa šíril pomalšie, ako naše zdravotnícke zariadenia dokážu poskytnúť starostlivosť o ľudí, ktorých už napadol,“ uzavrel generálny riaditeľ ŽP.Železiarne Podbrezová, a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr so sídlom na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe.