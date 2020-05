Pomôžeme tým najzraniteľnejším deťom, aby sa straty na ich životoch nestali smutným vedľajším dôsledkom pandémie

RÝCHLA REAKCIA - zabezpečme nevyhnutné potreby a materiál

Pomôžme komunitám k ZOTAVENIU PO KRÍZE

Pomôžte nám položiť LEPŠIE ZÁKLADY DO BUDÚCNOSTI pre každé dieťa



UNICEF prevádzkuje najväčší sklad humanitárneho materiálu a doručuje život zachraňujúci materiál komunitám na celom svete v boji proti vírusu. Váš príspevok nám pomôže tento materiál doručiť na miesta, kde je to najpotrebnejšie, ešte rýchlejšie.



Pretože materiál nakupujeme vo veľkých množstvách, jeho ceny sú nižšie a Váš príspevok tak môže pomôcť ešte väčšiemu počtu detí.



Sme na mieste pred, počas aj po kríze. Zachrániť život nám nestačí. Po celý čas sa na našej ceste učíme spôsobom, ako urobiť život každého dieťaťa zdravším, lepším a spravodlivejším.



UNICEF nikdy nepracuje samostatne. Boli sme založení na princípoch solidarity. A toto je priestor, kde nám môžete pomôcť Vy, každá vláda, partner či spoločnosť, ktorý zdieľa náš záväzok ochraňovať detské práva. Kampaňou #Reimagine pomôžme spoločne vytvoriť lepší svet.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nevyhnutné opatrenia, ktoré prijmeme ešte dnes, môžu zabrániť tomu, aby sa pandémia COVID-19 stala pretrvávajúcou krízou pre tie najzraniteľnejšie deti.Nemôžeme strácať čas. Bez okamžitého financovania, zabezpečenia základných potrieb, posilnenia zdravotníckych systémov a pokračovania v poskytovaní základných služieb pre zraniteľné deti, bude denne zomierať ďalších 6 000 detí do piatich rokov veku –– ako priamy dôsledok pandémie COVID-19.Potrebujeme Vašu pomoc na to, aby sme mohli. Pridajte sa k nám."Toto sú preteky s časom.”Henrietta Fore, Výkonná riaditeľka UNICEFMydlo, rukavice, ochranné rúška a prístup k čistej vode sú životne dôležité pre deti a ich rodiny. S Vašou pomocou dostávajú šancu zabojovať o prežitie práve zabezpečením týchto základných potrieb. Vaše príspevky pomáhajú UNICEFu zabezpečiť dodávky život zachraňujúcich liekov, nutričnej stravy a očkovacích látok.COVID-19 nie je hrozbou len pre finančne poddimenzované systémy zdravotníctva, ale útočí aj na spôsob prístupu detí ku vzdelaniu, na spôsoby, ktorými si ich rodiny zarábajú na živobytie, na pocit bezpečia v ich vlastných domovoch, komunitách a krajinách. Toto je kríza detských práv. Práve teraz mnoho pracovníkov UNICEF je v teréne a robíme všetko, čo je v našich silách, aby deti nepociťovali negatívne dopady krízy v nasledujúcich desaťročiach.Už viac ako 70 rokov UNICEF reaguje na najväčšie krízy, ktorým svet musel čeliť. Boli sme v predných líniách boja proti každej pandémii, epidémii, hladomoru a vojnového konfliktu od konca 2. svetovej vojny. Máme preto skúsenosti, nástroje aj partnerov, s ktorými dokážeme komunitám nielen pomôcť k zotaveniu, ale aj zabezpečiť im lepšie podmienky než v akých žili pred krízou. História ukazuje, že je to možné. Idete do toho s nami?Milióny rukavíc, chirurgických rúšok, respirátorov a ochranných oblekov bolo distribuovaných od vypuknutia ochorenia. UNICEF potrebuje ďalšie prostriedky, aby mohol zabezpečiť rastúci dopyt po týchto život zachraňujúcich potrebách.Váš príspevok môže pomôcť ešte dnesIdete do toho s nami?Váš príspevok v akejkoľvek sume dokáže pozitívne zmeniť život dieťaťa, ktorého zdravie, bezpečnosť vzdelanie a práva sú v ohrození. S Vašou podporou UNICEF urobí všetko pre to, aby zabezpečil deťom a ich rodinám nevyhnutnú pomoc, ktorú potrebujú.Informačný servis