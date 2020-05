Vražda Ernesta Valka sa dostala na súd, prokuratúra podala obžalobu

Priznal účasť na lúpeži

Jeden z najvplyvnejších právnikov

25.5.2020 - V kauze vraždy advokáta Ernesta Valka podala prokuratúra obžalobu na obvineného Jozefa R. Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, vec bola podaná na Okresný súd Bratislava I. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu.„Predmetná obžaloba bude v zmysle platného rozvrhu práce Okresného súdu Bratislava I a náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR (elektrickou podateľňou) pridelená zákonnému sudcovi," povedal Adamčiak.V kauze vraždy prominentného právnika senát Okresného súdu v Pezinku v rámci schválenia dohody o vine a treste uložil v januári tohto roku trest osem rokov väzenia pre druhého obvineného v prípade smrti Valka, konkrétne obvineného Jaroslava K.Ten priznal účasť na lúpeži, pri ktorej bol v novembri 2010 Valko zastrelený. Prokurátor aj Klinkov advokát Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.Dcéra zavraždeného právnika a jej právny zástupca naopak argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja podozriví.Skutok by tiež podľa nich mohol byť klasifikovaný ako vražda a nie lúpežné prepadnutie s následkom smrti.Polícia navrhla ešte na jeseň 2018 v kauze vraždy prominentného právnika obžalovať Jaroslava K. a Jozefa R. Stalo sa tak opakovane, keďže prvý návrh prokurátor policajtom vrátil na doplnenie dokazovania. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu.Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.Podľa odsúdeného Klinku zastrelil Valka práve jeho komplic Jozef R. V procese proti nemu by mal vypovedať ako svedok.