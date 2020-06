Pomôžme Slovensku po kríze. Podať ruku môže každý – ako na to?

Vlna patriotizmu

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia výrazne oslabila slovenskú ekonomiku. Dobrou správou však je, že Slováci si vážia, čo doma majú a sú pripravení pomôcť. Potvrdzujú to aj najnovšie štatistiky. Poďme sa teda spoločne pozrieť, ako každý jeden z nás môže pomôcť Slovensku a šikovným domácim podnikateľom.Obdobie posledných mesiacov negatívne zasiahlo celú spoločnosť. Aj preto slovenskí podnikatelia, služby a domáce výrobky teraz potrebujú ešte väčšiu podporu ako kedykoľvek predtým. A uvedomujeme si to aj my sami.Naopak, len 20,8 % z nich je za to, aby bola k dispozícii široká ponuka zahraničných výrobkov, ktoré si môže každý dovoliť. Zvyšných 27 % sa neprikláňa ani k jednej možnosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MNFORCE, v spolupráci s agentúrou Seesame a Slovenskou akadémiou vied. Prieskum bol realizovaný v máji 2020, na vzorke tisíc respondentov.Podľa psychológa Roberta Krauseho si ľudia v krízových situáciách môžu začať viac ceniť to, čo doma majú. Zdôvodňuje to tým, že v takýchto náročných chvíľach majú tendenciu vyhľadávať to, čo poznajú a čo považujú za bezpečné. "Inklinujú preto k lokálnym možnostiam zabezpečenia svojich potrieb, a teda sa môžu stať silnejšími lokalpatriotmi."Krause tvrdí, že kríza sa často vníma nielen ako ohrozenie, ale aj ako príležitosť na lepšie sebapoznanie a rast. "Je možné, že aj potenciálne hrozby môžu zmeniť vnímanie človeka, ktorý svoje potreby radšej uspokojí bezpečnejšou cestou. Avšak, to, ako sa zmení naše nákupné správanie, je ovplyvnené aj kreativitou a efektivitou lokálnych značiek a spôsobom, akým krízu využijú.”Aj mnohé slovenské značky a firmy sa ku koronakríze postavili zodpovedne, a to nielen čo sa týka komunikácie so zákazníkmi, ale aj svojich aktivít.najnovšie predstavila kampaň "Kupujme to najlepšie, čo doma máme", ktorej cieľom je práve podporiť predaj slovenských výrobkov, a teda domácu ekonomiku po náročnom období uplynulých týždňov. V jej novom TV spote vystupujú reálni podnikatelia alebo zamestnanci z rôznych odvetví, ktorí vzhľadom na prijaté opatrenia museli zatvoriť svoje prevádzky medzi prvými a na otvorenie čakali do posledných fáz uvoľňovania. Sú tvárami všetkých tých, ktorí práve v tomto období potrebujú našu podporu. "Z globálnych štúdií vieme, že po fáze šok a nuda príde postupné otváranie, optimizmus a istá dávka národnej hrdosti. Preto sme sa rozhodli, že značka Zlatý Bažant, ktorá je spotrebiteľmi dlhodobo vnímaná ako najlepšie pivo na Slovensku, bude o krok vpred a otvorí tému akéhosi moderného patriotizmu, pomáhaniu slovenskej ekonomike práve cez podporu slovenských produktov a služieb," vysvetlil Ronald Lupták, marketingový riaditeľ Heineken Slovensko.Podporiť slovenskú ekonomiku však môže každý z nás. Netreba na to ani veľkú námahu, skúste napríklad tieto tipy.Najlepší spôsob, ako podporiť regionálnych farmárov je zájsť na trh. Bez zákazníkov vyšlo množstvo úrody na zmar, pestovatelia mali teda čo robiť, aby sa uživili. Prechádzku na trhu plnom šťavnatých jahôd a chrumkavej zeleniny si užijete rozhodne viac, ako stresujúce tlačenie sa v obchode. Okrem toho, na niektorých trhoch nenájdete len zeleninárov, ale aj pekárov, mäsiarov, záhradníkov, ktorí taktiež čakajú na vašu pomocnú ruku.Ak by ste si dali záväzok, že budete kupovať iba slovenské produkty, možno by ste v konečnom dôsledku zistili, že nič z dovozu vám nechýba. Slováci sú veľmi šikovní a vyrábajú všetko od oblečenia a kozmetiky, cez motobicykle a keramický riad, až po hodinky a kožené diáre. Nevraviac o úžasnom slovenskom mede a syroch. V obchodoch sa snažte na obaloch hľadať označenie slovenského výrobku SK alebo nakupujte cez portály, ktoré slovenských výrobcov združujú.Našu krajinu možno niektorí zvyknú podceňovať, no v skutočnosti je to úžasná dovolenková destinácia. Nemáme síce more, no nuda tu rozhodne nehrozí - vie to každý, kto sa už niekedy predieral cez Jánošíkove diery, skákal bungee jumping zo skokanského mostíka na Štrbskom Plese alebo zažil nočnú prehliadku na Bojnickom zámku.Veľké koncerty a festivaly si tento rok neužijeme, no návštevou menších podujatí môžeme podporiť spevákov, hudobníkov, tanečníkov a hercov, ktorí boli mesiace bez práce. A ak máte pocit, že vaša biela stena v spálni už zíva prázdnotou, kúpte si obraz od miestneho maliara či výtvarníka. Určite to ocenia a vy budete mať doma navyše originálny kúsok.Možností je veľa, no je len na nás, ako pomôžeme svojmu okoliu a ukážeme, že si vážime to najlepšie, čo doma máme...Informačný servis