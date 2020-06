Študenti chcú Kollárovu hlavu, šéf parlamentu s ukradnutou diplomovkou ich demotivuje

Prísne morálne predpoklady

24.6.2020 - Študenti a absolventi vysokých škôl vyzývajú predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil. Spísali v tejto súvislosti petíciu s tým, že nesúhlasia, aby post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) zastával človek, ktorý svoj titul získal vďaka plagiátu.Predseda mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Juraj Hipš v utorok 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra na Stredoeurópskej vysokej škole (SEVSS) v Skalici získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Kollár tieto tvrdenia odmietol.„Podľa nášho názoru, by mal druhý najvyšší ústavný činiteľ spĺňať predovšetkým prísne morálne predpoklady. Diplomová práca Borisa Kollára je však podľa analýzy zverejnenej v médiách plagiátom. Viac ako polovica práce je od slova do slova odpísaná z rôznych zdrojov,” uvádzajú v petícii členovia Komunity Zastavme korupciu a ďalší študenti a absolventi vysokých škôl.Dodávajú, že ak človek, ktorý svoj titul získal vďaka krádeži, zastáva v štáte taký vysoký post, pôsobí to demotivačne a demoralizujúco na všetkých študentov. Hipš v utorok informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša.Ten je rektorom SEVSS v Skalici a v roku 2019 viedol aj bakalársku prácu poslankyne NR SR Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorá mala taktiež svoju prácu kompletne okopírovať. Upozornil na to ekonóm a bývalý predseda strany Spolu Miroslav Beblavý.Kollár obvinenia odmietol. „Zo strany Spolu som bol obvinený, že moja diplomovka je plagiát a som rovnaký ako Danko (bývalý predseda parlamentu Andrej Danko, pozn. SITA), čo absolútne odmietam. Pri teste originality vyskočila zhoda mojej diplomovej práce 24,45 percenta s inými prácami. Do 30 percent je to bežná prax, ktorá sa uznáva,“ povedal.Zároveň vyhlásil, že kopírovaním textov z internetu si len zľahčil písanie práce ako každý študent. „Predseda NR SR robí týmto vyjadrením z plagiátorstva a nečestného štúdia normu, voči čomu sa ohradzujeme," uvádzajú študenti.Signatári petície pripomínajú, že sám Kollár kritizoval svojho predchodcu Andreja Danka (SNS) za rovnaký problém. Rovnako ako súčasný premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorého vyzývajú, že ak predseda parlamentu nebude schopný voči sebe vyvodiť zodpovednosť sám, mal by ho k tomu vyzvať premiér.Proti plagiátorstvu predsedu NR SR vystúpila aj Študentská rada vysokých škôl. „Nadobudnutie titulov musí byť podmienené poctivou prácou, nie známosťami, peniazmi a podvodmi,“ uviedli na sociálnej sieti. Zároveň vyzvala vládu, aby pripravila novelu zákona, ktorá umožní odoberať podvodne získané tituly.