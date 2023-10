Pomôžte vytvoriť zmenu: Spôsoby, ako pomôcť domácim zvieratám bez domova na Svetový deň zvierat aj po ňom

Pomôžte zvieratám bez domova – zoznámte sa so 6 efektívnymi spôsobmi

1. Zamerajte sa na to, prečo je stále toľko domácich miláčikov bez domova

2. Adoptujte, nekupujte

3. Zaistite, aby sa vám miláčik nestratil

4. Pomôžte strateným domácim miláčikom

5. Prispejte a pomôžte zvieratám bez domova

6. Dobrovoľníctvo v útulkoch

[1] Údaje pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight, ktorý sa realizoval na populácii Slovenskej republiky vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome mája a júna 2021 – https://www.go4insight.com/post/bu%C4%8F-ich-milujeme-alebo-n%C3%A1m-vadia-ma%C4%8Dku-m%C3%A1-doma-20-slov%C3%A1kov

https://www.go4insight.com/post/psy-s%C3%BA-u-n%C3%A1s-ve%C4%BEmi-ob%C4%BE%C3%BAben%C3%A9-m%C3%A1-ich-doma-39-slov%C3%A1kov

3.10.2023 (SITA.sk) -Na Slovensku chová minimálne jedného psa 39 % ľudí a aspoň jednu mačku nájdeme v 20 % domácností. [1] Tento počet sa počas pandémie ešte výrazne zvýšil. Aj dnes však existujú státisíce osirelých domácich miláčikov, ktorým bolo odopreté pohodlie a pokoj domova. Spoločnosť Mars, ktorá distribuuje obľúbené značky krmív pre domáce zvieratá, ako sú Pedigree a Whiskas, sa dlhodobo venuje podpore opustených zvierat bez domova. Zameriava sa predovšetkým na pomoc útulkom pre zvieratá a podporu adopcií – všetko v súlade so svojím cieľom vytvoriť lepší svet pre domáce zvieratá. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat by sa spoločnosť Mars rada podelila o rôzne spôsoby, ako sa do tejto podpory môže každý zapojiť."O všetky zvieratá by malo byť postarané. Bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek či farbu si všetci psy a všetky mačky zaslúžia domov plný lásky. Keď si zaobstarávate štvornohého kamaráta, je dobré sa v prvom rade zamerať na adopciu. Adopciou alebo záchranou zvieraťa z útulku nielen významne zvýšite kvalitu jeho života, ale tiež pomôžete útulku tým, že vytvoríte miesto pre ďalšiu mačku alebo psa, ktorý na svojho majiteľa stále čaká," hovorí Jan Sikora, generálny riaditeľ spoločnosti Mars Česká republika.V súvislosti so Svetovým dňom zvierat sú často zdôrazňované a riešené problémy spojené s vlastníctvom domácich miláčikov. Ich život väčšinou ovplyvňujú osobné zmeny u majiteľov ako napríklad finančná tieseň, problémy s bývaním či choroba. Iniciatívy, ktoré pomáhajú tieto príčiny riešiť, sú napríklad pet-friendly bývanie či podpora majiteľov zvierat, ktorí čelia finančným problémom. Práve na nich sa môžu majitelia domácich miláčikov v núdzi obrátiť.Jedným z najväčších problémov, ktoré s tým súvisia, sú preplnené útulky a státisíce opustených zvierat. Mnoho ľudí si kupuje čistokrvné zviera od chovateľa a počet adopcií z týchto zariadení bohužiaľ stále klesá. Ak chcete rozšíriť svoju rodinu o domáceho miláčika, skúste zvážiť adopciu z útulku. Nielenže dáte zvieraťu druhú šancu, ale môžete nájsť domáceho miláčika, ktorý sa bude skvele hodiť do vašej rodiny. Vyberiete si konkrétny vek, povahu a úroveň aktivity. Navyše sa vďaka adopcii v útulku uvoľní miesto pre iné zviera, ktoré dostane potrebnú starostlivosť a šancu na nový domov.Označenie mikročipom a identifikačnou známkou je nevyhnutné. Väčšinou ide o zásadné opatrenia, ktoré pomôžu zviera priviesť späť domov. Mikročipy sú malé zariadenia implantované pod kožu zvieraťa, ktoré zaisťujú spoľahlivú identifikáciu – to sa hodí najmä v prípade, že sa stratí obojok alebo známka.Ak objavíte strateného domáceho miláčika, pokúste sa nájsť jeho pôvodný domov. Ponechať zviera v útulku by malo byť až poslednou možnosťou. Pýtajte sa vo svojom okolí a obráťte sa na miestny útulok, kde vám poradia. V ideálnom prípade nechajte zviera dočasne u seba, zatiaľ čo budete podnikať spomínané kroky. Zvieraťu pomôžete opäť nájsť jeho domov, a predovšetkým uľavíte preplneným útulkom.Po celej krajine sa snažia opusteným zvieratám pomáhať rôzne organizácie, ale žiaľ, každý rok o svoj domov prídu tisíce domácich miláčikov. A tí potrebujú Vašu pomoc. Prispejte miestnemu útulku a podporte ich obetavú prácu.Útulky a záchranné stanice potrebujú pomoc dobrovoľníkov, aby mohli stále v rovnakej miere pomáhať zvieratám bez domova. Aj vy ako dobrovoľník môžete pomôcť zvieratám napríklad s pohybom, socializáciou alebo šírením informácií, ktoré pomôžu podporiť adopčný proces. Z dobrovoľníctva môžete dokonca vytvoriť aj rodinný projekt a zapojiť viacerých členov vašej domácnosti. Spolupracovníci firmy Mars sa určite zapoja spoločne, pretože pri príležitosti Svetového dňa zvierat budú opäť organizovať dobrovoľnícke aktivity v útulkoch po celej strednej Európe.Podpora útulkov je naším spoločným úsilím, ktoré si vyžaduje empatiu a obetavosť jednotlivcov, komunít, organizácií a firiem, ktoré môžu niečo zmeniť. Adopciou, dobrovoľníctvom, darcovstvom a presadzovaním zmien môžete prispieť k lepším životným podmienkam zvierat bez domova. Pamätajte, že každý malý čin sa počíta a môže významne zmeniť životy týchto úžasných zvierat.Informačný servis