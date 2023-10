Európski socialisti zvažujú vylúčenie strany Smer z frakcie za protiukrajinské postoje (video)

Vydieranie

Vylúčenie z medzinárodnej strany

3.10.2023 (SITA.sk) - Strana európskych socialistov (PES) zvažuje vylúčenie víťaza slovenských parlamentných volieb Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) z frakcie, ak bude pokračovať vo svojich postojoch k vojne na Ukrajine.Vyhlásil to predseda európskych socialistov a švédsky expremiér Stefan Löfven . Smer-SD hovorí, že je zo strany Löfvena vydieraná.„Skutočne prekrásne, demokratické. Buď budeme hovoriť to, čo si želá USA, alebo nás vylúčia. Predseda PES sa dôsledne riadi filozofiou, že kto je za mier, je vojnový štváč, kto je za vojnu a zabíjanie, je mierový aktivista," tvrdí predseda Smeru-SD Robert Fico Ten Löfvenovi odkázal, že jeho odkaz je nedemokratický, autoritársky a nerešpektujúci právo na iný názor.Smer-SD tvrdí, že ak má byť daň za to, že na Slovensku sa venujú skutočnej ľavicovej agende a vyslovujú suverénne názory, vylúčenie z medzinárodnej strany, sú ju ochotní zaplatiť.„Vydierať suverénnych politikov sa nepatrí. Ako ľavičiara by ťa (Stefan Löfven) malo zaujímať, že Slovensko sa vďaka katastrofálnej pravicovej vláde stalo druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii, že máme rozvrátené financie a najvyššie zdražovanie. Toto sú naše problémy, na ktoré sa chceme sústrediť," odkázal Fico. Dodáva, že názory v súvislosti s Ukrajinou v Smere-SD meniť nemienia.