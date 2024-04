Pomôžte zlepšiť život na Slovensku, Tesco podporí až 231 lokálnych projektov sumou 170-tisíc eur

Ako prebieha prihlasovanie nápadu na zlepšenie svojho okolia:



Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť život vo vašom okolí.

Inšpirujte sa víťaznými nápadmi z minulých edícií: https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/

Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.

Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/

Hotovo. Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorých e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie.

Od 15. júla do 11. augusta 2024 zákazníci hlasovaním s pomocou žetónov v 164 predajniach Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 600 eur alebo 1 300 eur.



8.4.2024 (SITA.sk) -"Aj v 15. edícii podporíme až 231 lokálnych projektov sumou takmer 170-tisíc eur, ktoré pomôžu zlepšiť život v komunitách, kde Tesco pôsobí. Môže ísť o úle, oddychové zóny, zaujímavé workshopy či tábory pre detičky. Každý, aj malý nápad má šancu uspieť. Prihlasovanie je jednoduché, stačí vyplniť online formulár. Šancu majú aj organizácie, ktoré uspeli v minulých edíciách. Tešíme sa na všetky skvelé nápady," hovoríTesco za celú existenciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame doteraz podporilo až 2 772 projektov sumou 2 188 800 eur. Výhodou grantu je veľké množstvo projektov, ktoré majú šancu uspieť.Lokálne projekty môžu prihlasovať prostredníctvom online formulára školy, škôlky, samosprávy, centrá voľného času, útulky, občianske združenia či neziskové organizácie. Finančnú podporu môžu získať projekty, vďaka ktorým vzniknú napríklad nové komunitné priestory, záhrady, parky, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky alebo sa zrealizujú rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy či vzdelávacie aktivity.Z prihlásených nápadov vyberie nezávislá odborná komisia 231 najlepších projektov. O výške ich podpory rozhodnú hlasovaním zákazníci Tesca. Tí v ostatnej 14. edícii ocenili najmä projekty z oblasti vzdelávania školákov (MŠ, ZŠ) a kultúry a projekty pre domovy sociálnych služieb (DSS).Každý, kto má záujem uchádzať sa o finančný grant, môže nájsť inšpiráciu vo víťazných projektoch doterajších edícií . Šancu uspieť majú projekty, ktoré budú slúžiť množstvu ľudí po celom Slovensku. Jedným z víťazných projektov, ktorý vďaka hlasovaniu zákazníkov získal 1 300 eur, je aj nezisková organizácia APečko. Organizácia získala 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v petržalskom hypermarkete Tesco v Bratislave v 14. edícii (33 069 hlasov) za projekt Prvá pomoc pomáha, ktorá učí školákov prostredníctvom roadshow poskytnúť prvú pomoc. "Hoci sa vzdelávaniu v oblasti prvej pomoci venujeme niekoľko rokov, naša nezisková organizácia vznikla len pomerne nedávno, preto iniciatívne hľadáme podporu pre naše aktivity. Oslovujeme školy v rámci Bratislavského kraja, ale aj okolitých krajov na nadviazanie spolupráce. Potešil nás grant Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame, kde sme sa prihlásili cez online formulár. Proces prihlasovania nebol zložitý, aj keď zaberie istý objem času. Pravdepodobne sa zapojíme opäť – do aktuálnej 15. edície grantu," prezradilaO výške podpory rozhodnú počas leta zákazníci hlasovaním prostredníctvom žetónov v 164 obchodných prevádzkach Tesca na Slovensku. V každom z týchto obchodov môžu zákazníci hlasovaním vybrať jeden z troch projektov z okolia.Projekt s najvyšším počtom hlasov v danom regióne získa finančnú podporu vo výške, projekt s druhým najvyšším počtom odovzdaných žetónov získa grant v sumea projekt na treťom mieste dostaneDetailný návod, ako podať projekt, si môžu záujemcovia pozrieť aj vo videu Informačný servis