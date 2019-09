Pompeo a Lavrov sa stretnú počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

Na archívnej snímke zľava minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo a jeho ruský rezortný kolega Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v piatok stretne s ruským partnerom Sergejom Lavrovom popri hlavnom programe zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku. Informovala o tom v nedeľu americká diplomacia, píše agentúra AFP.Pompeo a Lavrov sa naposledy osobne stretli v polovici mája v ruskom letovisku Soči.Od ich posledného rokovania Washington i Moskva odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987.Ukončenie dodržiavania dohody vyvolalo podľa AFP obavy z obnovenia pretekov v zbrojení medzi Ruskom a USA. A to i napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyjadril túžbu zlepšiť vzťahy s ruským partnerom Vladimirom Putinom.Rusko-americké vzťahy sú naďalej napäté, pričom predstavitelia Trumpovej vlády opakovane kritizujú Moskvu pre jej politiku predovšetkým na Ukrajine a v Sýrii.Washington má v úmysle využiť výročné stretnutie v sídle OSN v New Yorku na boj proti "zhubnému vplyvu autokratických štátov", najmä Ruska, Iránu, Severnej Kórey, Venezuely, Sýrie a Číny, povedal pre AFP nemenovaný vyššie postavený predstaviteľ USA.Začiatkom augusta 2019 Rusko a USA potvrdili právny zánik zmluvy INF. Dohodu formálne vypovedali oba štáty, ktoré sa navzájom obviňujú z toho, že ju porušujú.Zmluva INF medzi bývalým Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi bola podpísaná vo Washingtone 8. decembra 1987. Platnosť nadobudla 1. júna 1988.Táto bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú podpísali prezident už neexistujúceho Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazovala obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.