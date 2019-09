Trump: Nechceme, aby ľudia ako Biden šírili na Ukrajine korupciu

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že s novým ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa počas ich júlového telefonátu rozprával o jeho zvolení, ako aj o tom, že USA nechcú, aby americkí občania, vrátane viceprezidenta USA Joea Bidena a jeho syna, prispievali k šíreniu korupcie na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.uviedol Trump. Podľa jeho slov išlo najmä o to, aby americkí občania, "ako viceprezident Joe Biden a jeho syn, nevytvárali na Ukrajine dodatočnú korupciu".Trump tak reagoval na skoršie správy AP, ktorá s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že šéf Bieleho domu počas daného telefonátu na ukrajinského prezidenta naliehal, aby zariadil vyšetrovanie Bidenovho syna Huntera.Americký prezident v tejto súvislosti v nedeľu zdôraznil, že "neurobil nič zlé".Trump podľa AP údajne počas júlového telefonického rozhovoru naliehal na Zelenského, aby na vyšetrovaní Bidenovho syna Huntera, ktorý pracoval pre ukrajinskú plynárenskú spoločnosť, spolupracoval s jeho právnikom Rudym Giulianim.Demokrat Joe Biden, Trumpov potenciálny oponent v prezidentských voľbách v roku 2020, v reakcii na zverejnené informácie vyzval prezidenta, aby zverejnil prepis rozhovoru so Zelenským.uviedol Biden.Trump na otázku, či zverejní prepis rozhovoru, v nedeľu neodpovedal. Podľa AP však naznačil, že jeho ubezpečenia o tom, že bol počas rozhovoru s ukrajinským lídrom korektný, by mali kritikom stačiť.