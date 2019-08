Pompeo: Islamský štát prežíva aj napriek zániku kalifátu

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. augusta (TASR) - Extrémistické hnutie Islamský štát (IS) zostáva napriek porážke svojho samozvaného kalifátu aj naďalej hrozbou v Sýrii a v Iraku, pričom v niektorých oblastiach jeho sila v posledných rokoch dokonca vzrástla. V utorok to vyhlásil minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Pompeo v relácii This Morning na stanici CBS, pričom však zdôraznil, že "kalifát bol zlikvidovaný z hľadiska svojej schopnosti útočiť v zahraničí".dodal minister.Americký prezident Donald Trump ešte na začiatku roka ohlásil, že sily, ktoré bojovali pod vedením USA v Sýrii a Iraku, dosiahli nad extrémistami z IS "100-percentné víťazstvo".Zo správy, ktorú na začiatku augusta vydal úrad generálneho inšpektora amerického ministerstva obrany, vyplýva, že IS sa v Sýrii transformoval z "entity s územnou kontrolou na partizánske hnutie" a zároveň posilnil svoje spôsobilosti v susednom Iraku. Zníženie americkej vojenskej prítomnosti v regióne vytvorilo pre IS priestor na reorganizáciu, dodal vo svojej správe úrad.IS sa medzitým stal značnou silou v Afganistane, kde koná nezávisle od hnutia Taliban, ktoré medzitým rokuje o mieri so Spojenými štátmi. V sobotu sa IS napríklad prihlásil k bombovému útoku na svadbe Kábule, ktorý si vyžiadal 63 obetí na životoch.