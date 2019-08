Projekt Dare To Connect približuje význam Európskeho zeleného pásu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. augusta (TASR) - Európsky zelený pás (European Green Belt) nachádzajúci sa pozdĺž slovensko-rakúskej a maďarsko-rakúskej hranice je územím s významnou prírodnou, ale aj historickou hodnotou, keďže predstavuje niekdajší koridor Železnej opony. Na utorkovej konferencii v Modre to pripomenuli účastníci študijnej novinárskej cesty, ktorej cieľom je bližšie spoznať a priblížiť verejnosti oblasť Európskeho zeleného pásu.Cesta, počas ktorej medzinárodný novinársky tím navštívi prírodné a historické lokality v oblasti Neziderského jazera, Malých Karpát a Záhoria, je súčasťou medzinárodného projektu Dare to Connect (D2C).vysvetlila Martina Paulíková zastupujúca Nadáciu Ekopolis, ktorá spoločne so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR na projekte participuje.pripomenula Paulíková. "" dodala.V rámci projektu D2C zmapovali podľa jej slov odborníci z nadácie spolu s pracovníkmi štátnej ochrany prírody ekologické bariéry na území a identifikovali možné miestne ekologické koridory. "uviedla. V ďalších fázach projektu D2C na Slovensku budú preto obe organizácie komunikovať s vlastníkmi a užívateľmi území a s príslušnou verejnou správou o tom, ako je možné zmeniť hospodárenie v krajine tak, aby sa v nej uľahčil pohyb zvierat a vytvorila sa kvalitná sieť ekologických koridorov.