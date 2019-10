Pompeo potvrdil, že bol pri telefonáte Trumpa so Zelenským

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu potvrdil, že bol pri júlovom telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obsah tohto rozhovoru je predmetom tzv. ukrajinskej kauzy, ktorej vyšetrovanie by mohlo viesť až k impeachmentu šéfa Bieleho domu, píše agentúra AP.povedal v stredu Pompeo v Ríme počas spoločnej konferencie s talianskym ministrom zahraničných vecí Luigim Di Maiom. Obsah telefonátu šéf americkej diplomacie komentovať nechcel. Povedal len, že on sám je dobre oboznámený s politikou, akú USA uplatňujú voči Ukrajine.Proces smerujúci k tzv. impeachmentu voči Trumpovi sa začal na základe sťažnosti utajeného informátora. Podľa neho Trump v telefonáte z 25. júla vyvíjal nátlak na Zelenského, aby mu zaobstaral politicky užitočné informácie o bývalom demokratickom viceprezidentovi Joeovi Bidenovi. Ten bude s najväčšou pravdepodobnosťou Trumpovým súperom, keď sa bude Trump v budúcoročných prezidentských voľbách pokúšať o znovuzvolenie.Trump údajne v telefonáte žiadal, aby Ukrajinana Bidena alebo jeho syna Huntera, pôsobiaceho v predstavenstve ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, ktorej činnosť vyšetruje ukrajinský protikorupčný úrad.Pompeo je v súvislosti s kauzou taktiež pod drobnohľadom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, komentuje AP. O jeho údajnej účasti na telefonáte už v pondelok informoval americký denník The Wall Street Journal.Minister sa zároveň v utorok v postavil proti požiadavkám predstaviteľov Snemovne reprezentantov, ktorí sa v súvislosti s touto kauzou chceli rozprávať s predstaviteľmi rezortu diplomacie o spôsobe, akým Trumpova administratíva zaobchádza s Ukrajinou.