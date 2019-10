Pred Európskou komisiou sa chcel upáliť muž

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. októbra (TASR) - Muž, ktorého polícia označila za Chorváta, sa v stredu ráno pokúsil upáliť pred budovou Európskej komisie v Bruseli. Jeho pokus zmarila polícia, uviedla tlačová agentúra Belga.Podľa vyjadrenia polície ide o muža z Chorvátska, ktorý chcel svojím činom upozorniť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na svoje rodinné problémy.K incidentu došlo v deň, keď sa v Bruseli nekoná žiadne stretnutie európskych politikov. Najbližší summit Európskej únie, na ktorom sa zúčastňujú premiéri alebo prezidenti členských krajín, je naplánovaný na 17. a 18. októbra. Počas summitov je okolo budovy Európskej rady vytvorený široký bezpečnostný koridor a do blízkosti budovy majú prístup iba akreditované osoby.Podľa agentúry Belga došlo k udalosti na pešej zóne pred budovou Berlaymont, sídle exekutívy EÚ, keď sa neznámy muž polial benzínom z nádrže a začal čosi kričať. Krátko na to ho ochranka poliala vodou a privolaná policajná hliadka mu nasadila putá a odviezla sanitkou do nemocnice na vyšetrenie.Počas incidentu nedošlo k žiadnym zraneniam či škodám.(spravodajca TASR Jaromír Novak)