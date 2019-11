Pompeo sa po rokoch vrátil do Malého Berlína

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mödlareuth 7. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo zavítal vo štvrtok počas svojej návštevy Nemecka do bavorskej obce Mödlareuth, kde v 80. rokoch slúžil ako vojak americkej armády. Informovala o tom agentúra AFP.Obec Mödlareuth, ležiaca na pomedzí Bavorska a Durínska, dostala prezývku "Malý Berlín", lebo jej stredom prechádzala kedysi tzv. železná opona.Pompea v Mödlareuthe, kde žije asi 50 ľudí, privítal jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas.Pompeov dvojdňový pobyt v Nemecku sa zameriava na 30. výročie pádu Berlínskeho múru.Vo štvrtok Pompeo zavítal do Lipska, ktoré bolo na jeseň roku 1989 centrom protestov proti vtedajšiemu komunistickému režimu, a do mesta Halle, kde vyjadril podporu pozostalým a obetiam masovej streľby v blízkosti miestnej synagógy. Páchateľom útoku bol pravicový extrémista.V piatok Pompea očakávajú v Berlíne, kde sa stretne s kancelárkou Angelou Merkelovou a členmi jej vlády. Očakáva sa, že budú rokovať o vývoji problému s iránskym jadrovým programom, o výdavkoch Nemecka na obranu, ktoré nedosahujú ciele NATO, alebo o pretrvávajúcich obchodných a rozpočtových prebytkoch Nemecka.Agentúra AFP dodala, že obec Mödlareuth bola železnou oponou rozdelená 37 rokov a 23 rokov - od roku 1966 do roku 1989 - jej stredom prechádzal 700 metrov dlhý a 3,3 metra vysoký betónový múr so svetlometmi, ktorý bol strážený 24 hodín denne. Časť múru v dĺžke asi 100 metrov zostala v obci ako pamiatka, ktorá ročne priláka 70.000 návštevníkov.Mike Pompeo, ktorý slúžil v Nemecku od roku 1986, bol jedným z amerických vojakov zodpovedných za stráženie hraníc medzi západným Nemeckom a východnou komunistickou NDR. V tejto súvislosti sa objavil aj v obci Mödlareuth, ktorej stredom z vôle mocností prechádzala hranica medzi Nemeckou spolkovou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, takže severná časť obce patrila východnému Nemecku a južná západnému.Agentúra AFP uviedla, že obec Mödlareut má aj v súčasnosti dvoch starostov, dve telefónne a poštové smerovacie čísla a v každej polovici sa hovorí odlišným dialektom nemčiny. V súčasnosti durínska časť obce patrí pod mesto Gefell, zatiaľ čo bavorská časť pod mesto Töpen.