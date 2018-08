Pompeo: Severná Kórea si stanoví sama časový rámec denuklearizácie

Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 4. augusta (TASR) - Odbúranie jadrového zbrojného potenciálu Severnej Kórey, na ktorom sa v júni dohodol severokórejský vodca Kim Čong-un s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, bude prebiehať podľa časového plánu stanoveného samotným Pchjongjangom. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo to povedal podľa tlačovej agentúry DPA v piatok v Singapure, ktorý bol dejiskom júnového stretnutia Kima s Trumpom.povedal Pompeo v rozhovore pre televíznu stanicu Channel News Asia. Dodal, že severokórejský vodca prijal príslušné záväzky a Spojené štáty očakávajú, že v najbližších týždňoch či mesiacoch nastane zásadný pokrok.vyjadril sa o Kimovi americký minister.Pompeo pricestoval do Singapuru na rokovanie s rezortnými partnermi zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Členov tohto bloku pritom pochválil za to, že sa pridržiavajú medzinárodných sankcií voči Severnej Kórei, čo má tamojšie vedenie donútiť k ústupu od programu jadrových zbraní.Okrem Pompea vycestoval na rokovanie v Singapure i severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho, podľa DPA však zatiaľ nie je známe, či plánujú samostatné stretnutie.Severná Kórea v súlade s deklaráciou z júnového summitu v Singapure prisľúbila, že budevýmenou za bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov. Trump však v júli pripustil, že neexistuje žiadny časový rámec, ktorý by určoval, dokedy sa majú Severokórejčania zbaviť svojich jadrových zbraní.