OSN potvrdila návrat medzinárodných mierových síl na Golanské výšiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. augusta (TASR) - Mierové sily OSN sa prvýkrát po šiestich rokoch vrátili do nárazníkového pásma na hranici medzi Sýriou a časťou Golanských výšin okupovanou Izraelom. Potvrdil to v piatok v New Yorku hovorca OSN Farhán Hak, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.O návrate mierových síl OSN na Golanské výšiny informovalo ešte vo štvrtok ruské ministerstvo obrany.Podľa Haka príslušníci misie UNDOF realizujúdo nárazníkového pásma oddeľujúceho územia pod kontrolou Sýrie a Izraela, pričom je cieľom opäť ich plnohodnotné nasadenie, pokiaľ to ". Prioritou misie je otvorenie hraničného priechodu pri sýrskom meste Kunajtra, nad ktorým nedávno získali znova kontrolu sýrske vládne sily podporované Ruskom.Izrael obsadil Golanské výšiny vo vojne v roku 1967. Mierové sily OSN hliadkovali v nárazníkovom pásme medzi Sýriou a Izraelom v rokoch 1974-2012. Hranica bola po celé desaťročia pokojná, kým v roku 2011 nevypukla vojna v Sýrii.