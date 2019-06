Pompeo: USA zvýšia kapacity na navracanie migrantov naspäť do Mexika

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. júna (TASR) - Spojené štáty zvýšia svoje kapacity na navracanie žiadateľov o azyl naspäť do Mexika v súlade s novou dohodou o obmedzení nezákonnej migrácie, ktorú obe krajiny dosiahli minulý týždeň. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.povedal Pompeo médiám vo Washingtone. Podľa agentúry DPA uviedol, že zatiaľ čo v minulosti boli USA schopné posielať len stovky žiadateľov denne, teraz majúPompeo dodal, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa získala doteraz najvýznamnejšie ústupky mexickej vlády v rámci zníženia prílevu migrantov zo Strednej Ameriky.Podľa pôvodného zámeru Trumpa mali Spojené štáty v pondelok uvaliť clá na všetok tovar dovážaný z Mexika. Po tom, ako dospeli krajiny k dohode o obmedzení nezákonnej migrácie, však šéf Bieleho domu takýto krokNa Twitteri americký prezident vyhlásil, že mexickí zákonodarcovia by podľa jeho očakávaní mali už čoskoro rokovať o nezverejnenom bezpečnostnom aspekte dohody, ktorú obe krajiny podpísali ešte v sobotu.Avšak mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, ktorý s Pompeom viedol trojdňové intenzívne rokovania, v pondelok uviedol, že žiadne tajné časti dohoda neobsahuje. Dodal, že o zníženie počtu migrantov sa Mexiko pokúsi v priebehu nasledujúcich 45 dní.Ebrard vo štvrtok informoval o tom, že mexická vláda nasadí na svoju južnú hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Šéf mexickej diplomacie to vyhlásil počas návštevy Washingtonu, kde sa snažil oddialiť uvalenie ciel na mexický tovar, čo Spojené štáty plánovali v súvislosti s nezákonnou migráciou z Mexika.