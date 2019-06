V KĽDR identifikovali 323 miest, kde popravujú ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 11. júna (TASR) - Juhokórejská ľudskoprávna organizácia Transitional Justice Working Group (TJWG) identifikovala v Severnej Kórei 323 miest, kde podľa výpovedí svedkov dochádza k verejným popravám a zabíjaniu bez riadneho súdneho procesu. Podľa organizácie tak krajina aj pod vedením Kim Čong-una pokračuje vo svojvoľnom a agresívnom uplatňovaní trestu smrti s cieľom zastrašovať svojich občanov. V noci na utorok o tom píše agentúra AP.TJWG so sídlom v Soule uviedla, že správa je založená na výpovediach 610 severokórejských prebehlíkov, ktorí tieto miesta pomohli určiť pomocou satelitných snímok.Organizácia v správe neuviedla, kde presne sa miesta popráv nachádzajú, pretože sa obáva prípadnej manipulácie zo strany Severokórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). TJWQ však spresnila, že 267 miest lokalizovali v dvoch severovýchodných provinciách neďaleko hranice s Čínou - v oblasti, odkiaľ pochádza najviac prebehlíkov, ktorí sa na správe podieľali.Severokórejské verejné popravy sa podľa správy zvyčajne vykonávajú neďaleko riek, na poliach a kopcoch, ako aj na trhoviskách či v školských areáloch. Miestni obyvatelia a rodinní príbuzní popravených sú často nútení ich popravy sledovať.Podľa správy takmer všetky verejné popravy vykonali strelecké popravné čaty a takmer vždy im predchádza krátke "súdne konanie" na mieste, kde sa oznamujú obvinenia. Tresty sa udeľujú bez prítomnosti právneho zástupcu obvineného, píše sa tiež v správe. Telá ľudí, ktorých zabili štátni agenti, zvyčajne rodine nevrátia, ale často sú zanechané v horských oblastiach, pochované v neoznačenom hrobe alebo hodené do rokliny.Agentúra AP nemohla správu nezávisle overiť. TJWG uznala, že jej zistenia neboli konkrétne, pretože do Severnej Kórey nemá priamy prístup a nemôže tak navštíviť miesta, o ktorých hovorili prebehlíci.KĽDR na túto správu bezprostredne nereagovala, ale kritiku medzinárodného spoločenstva za porušovanie ľudských práv v krajine pravidelne odmieta. Tvrdí, že ide o súčasť nátlakových kampaní vedených Spojenými štátmi, ktorých cieľom je poškvrniť obraz vedenia krajiny a zničiť jej politický systém.