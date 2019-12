Pompeo varoval Lavrova pred zasahovaním do volieb v roku 2020

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo varoval v utorok ruského partnera Sergeja Lavrova pred zasahovaním do budúcoročných prezidentských volieb v USA, v opačnom prípade Moskve hrozia odvetné opatrenia Washingtonu, píše agentúra AFP.vyhlásil šéf americkej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii s Lavrovom vo Washingtone.pokračoval Pompeo.Lavrov opäť zavrhol závery vyšetrovania amerických tajných služieb o tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech prezidenta Donalda Trumpa.povedal Lavrov.Šéf ruskej diplomacie zopakoval ponuku Ruska, aby obidve krajiny podpísali dohodu o nezasahovaní do svojich záležitostí. Lavrov vyhlásil, že je presvedčený o možnosti normalizovať vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou.Návštevu šéfa americkej diplomacie vo Washingtone, počas ktorej má na programe aj stretnutie s prezidentom Trumpom, zatieňuje zverejnenie dvoch článkov budúcej obžaloby voči Trumpovi v Kongrese.Lavrov do Washingtonu pricestoval prvýkrát od roku 2017, keď bol účastníkom kontroverzného stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu.Vtedajšia schôdzka Trumpa s Lavrovom a ruským veľvyslancom Sergejom Kisľakom vyvolala kontroverzie, keďže sa objavili správy, že americký prezident hosťom vyzradil citlivé informácie.Utorkové rokovania sa zameriavajú na svetové regióny, v ktorých sa Spojené štáty i Rusko výrazne angažujú, teda Sýriu, Irán či Severnú Kóreu. Témou by mali byť aj diplomatické kroky týkajúce sa konfliktu na Ukrajine.Pompeo a Lavrov sa počas tohto roka stretli niekoľkokrát, a to aj v New Yorku a Rusku. Občas spolu aj telefonovali, no ich osobné stretnutie vo Washingtone sa zatiaľ neuskutočnilo.Rusko-americké vzťahy sú naďalej napäté, pričom predstavitelia Trumpovej vlády opakovane kritizujú Moskvu pre jej politiku predovšetkým na Ukrajine a v Sýrii.