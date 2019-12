Popredného člena Ligy Severu vyšetrujú v súvislosti so spreneverou

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. decembra (TASR) - Prominentného člena talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu vedenej Matteom Salvinim začali vyšetrovať v súvislosti so spreneverou verejných zdrojov, ktorej sa strana v minulosti dopustila. S odvolaním sa na utorňajšie správy talianskych médií o tom informovala agentúra DPA.Taliansky najvyšší súd ešte v auguste nariadil Lige Severu vrátiť dovedna 49 miliónov eur, ktorými sa v rokoch 2008-10 obohatila na úkor štátu. Tie mala získať na základe zákona o kompenzáciách výdavkov politických strán na predvolebnú kampaň v čase, keď bol jej predsedom Umberto Bossi.Súčasný šéf strany Matteo Salvini trval na tom, že jeho strana je bez peňazí a nemala by platiť za chyby predošlého vedenia. Právni zástupcovia Ligy Severu však napriek tomu s prokuratúrou dospeli k dohode, na základe ktorej má strana sumu splácať každoročne po malých čiastkach.Príslušné úrady teraz vyšetrujú, čo sa so spreneverenými peniazmi, ktoré sú podľa Salviniho už úplne preč, vlastne stalo. V súvislosti s prípadom začali vyšetrovať - pre podozrenie z prania špinavých peňazí - Bruna Galliho, šéfa rezortu kultúry v regióne Lombardsko, informovala prokuratúra v Janove.Časť spreneverených verejných prostriedkov mohla byť presmerovaná do pokladníc strany, a to práve cez asociáciu, ktorej šéfoval Galli, napísala v utorok talianska agentúra ANSA odvolávajúca sa na nemenované zdroje oboznámené s vyšetrovaním prípadu.