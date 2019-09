Pompeo vyzval krajiny sveta, aby odmietli repatriáciu čínskych Ujgurov

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval krajiny sveta, aby odmietli požiadavky Pekingu na repatriáciu etnických Ujgurov do Číny, kde sú vystavení prenasledovaniu.Podľa šéfa diplomacie USA nemá zatýkanie ujgurských moslimov v západočínskej provincii Sin-ťiang nič spoločné s údajným terorizmom, ako tvrdí Čína, ale ide o pokusmenšinové kultúry a náboženstvá. Informovala o tom stanica Slobodná Európa.povedal Pompeo.Minister sa k danej otázke vyjadril na nedeľňajšom stretnutí so svojimi náprotivkami z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu, ktoré sa konalo popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Množstvo Ujgurov žije práve v krajinách Strednej Ázie.Experti OSN a aktivisti tvrdia, že najmenej milión Ujgurov a príslušníkov iných prevažne moslimských menšín je zadržiavaných v táboroch v regióne Sin-ťiang. Peking však tvrdí, že tieto detenčné centrá súzariadeniami, ktoré sa zameriavajú na školenie a rozvoj zručností.Pompeo zároveň skritizoval nárast čínskych investícií v stredoázijskej oblasti. Čína tu finančne podporuje výstavbu infraštruktúry vrátane ropovodov, plynovodov, železničných tratí a cestných komunikácií v úsilí zvýšiť svoj politický vplyv v tomto na nerastné suroviny bohatom regióne a rozšíriť trh.Pompeo so stredoázijskými kolegami rokoval aj o posilnení spolupráce v boji proti terorizmu a pašovaniu drog. Uzbekistan, Turkménsko a Tadžikistan susedia s Afganistanom, kde Spojené štáty už 18 rokov vedú boje proti militantom.