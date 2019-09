Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 23. septembra (TASR) - USA a Čína musia úzko spolupracovať na dosiahnutí obchodnej dohody, pretože ich spor má vplyv na celý svet. Uviedol to v pondelok bývalý čínsky minister financií Ču Kuang-jao.povedal Ču Kuang-jao pre televíziu CNBC.dodal a pripomenul, že ekonomiky vo svete sú tesne prepojené.V piatok (20. 9.) nižší čínski predstavitelia, ktorí prišli do Washingtonu, aby pripravili základy na nadchádzajúce rokovania na vysokej úrovni, nečakane zrušili plánované stretnutie s americkými farmármi.Čínske štátne médiá pritom informovali o tom, že toto zrušenie nemalo nič spoločné s obchodnými rokovaniami, pričom čínske ministerstvo obchodu označilo rokovania zaGlobálne trhy klesli v dôsledku už viac ako rok trvajúceho obchodného sporu USA s Čínou a investori sa obávajú recesie svetovej ekonomiky.Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zhoršila odhad rastu globálnej ekonomiky a predpovedala, že bude najslabší od svetovej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009. Konkrétne OECD očakáva spomalenie hospodárskeho rastu z 3,6 % v roku 2018 na 2,9 % v tomto roku a 3 % v budúcom roku.povedal čínsky exminister.Ak aj Medzinárodný menový fond (MMF) na budúci mesiac zhorší svoju prognózu globálneho rastu, bude to predstavovaťpre hospodárstvo, čo bude mať, ako vyhlásil Ču Kuang-jao.uviedol.Začiatkom septembra čínsky premiér Li Kche-čchiang skonštatoval, že pre ekonomiku krajiny budedosiahnuť rast hospodárstva o 6 % alebo viac. V 2. štvrťroku stúpol výkon čínskej ekonomiky o 6,2 %, čo bol jej najpomalší rast za takmer 30 rokov.Rast na úrovni 6,2 % je síce stále najvyšší spomedzi veľkých svetových ekonomík, no toto spomaľovanie predstavuje veľké riziko, keďže každé 1 % hospodárskeho rastu v Číne je spojené s viac ako 2 miliónmi ľudí, upozornil na to Ču Kuang-jao.