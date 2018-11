Pondelkový kolaps dvoch budov v Marseille má už najmenej tri obete

Marseille - Hasiči zasahujú po zrútení budovy v blízkosti marseillského Starého prístavu 5. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marseille 6. novembra (TASR) - Počet obetí kolapsu dvoch budov, ku ktorému došlo v pondelok predpoludním v centre juhofrancúzskeho mesta Marseille, sa v utorok popoludní zvýšil na tri. Obeťami, ktorých mŕtve telá vytiahli záchranári spod trosiek domov, sú doteraz dvaja muži a jedna žena.Stále je však na zozname nezvestných niekoľko osôb, úvahy sa v tejto súvislosti pohybujú v rozmedzí od piatich až do ôsmich ľudí. Podľa informácií talianskeho ministerstva zahraničných vecí je medzi nezvestnými aj občianka tejto krajiny.Informovali o tom spravodajská televízia BFM TV a tlačová agentúra AFP.Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner prisľúbil v Marseille objasnenie príčin nešťastia. Podľa jeho slov nemožno vylúčiť, že súvisia s intenzívnymi zrážkami ostatných dní.Politika juhofrancúzskeho prístavného mesta v oblasti bytovej výstavby však medzičasom čelí ostrej kritike. Nadácie abbého Pierra, ktorá sa angažuje za lepšie bývanie občanov, kritizovala nečinnosť v tejto sfére, ktorá trvá údajne po desaťročia. Zodpovednosť mesta za incident zdôrazňoval aj hovorca istého občianskeho spolku tvrdiac, že zlý stav oboch objektov bol dlhodobo známy. Aj jeden z popredných ľavicových politikov krajiny Jean-Luc Mélenchon sa nechal počuť, že ide o domy chudobných, ktoré kolabujú a že to nie je náhoda.Jedna z budov bola síce neobývaná, do druhej sa obyvatelia mohli vrátiť po rekonštrukčných prácach po predchádzajúcej evakuácii pre hrozbu prepadnutia sa podlahy v jednom z bytov na prvom poschodí.Vyšetrovanie prípadu pre podozrenie z trestného činu neúmyselného zabitia a spôsobenia zranení, ktoré prevzala miestna prokuratúra, pokračuje.