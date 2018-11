Zisk módneho domu Ralph Lauren v 2. kvartáli prekonal odhady

Modelka z jesennej kolekcie 2016 značky Ralph Lauren Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. novembra (TASR) – Americká odevná spoločnosť Ralph Lauren zaznamenala v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2018/19 nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov.Módny dom so sídlom v New Yorku vykázal za tri mesiace do konca septembra 2018 čistý zisk 170,3 milióna USD (149,02 milióna eur), čo predstavuje 2,07 USD na akciu.Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahol zisk 143,8 milióna USD alebo 1,75 USD/akcia.Po očistení od jednorazových výdavkov mal Ralph Lauren v 2. kvartáli svojho obchodného roka zisk 2,26 USD/akcia. To je lepší výsledok ako 2,16 USD na akciu, ktoré mu predpovedali analytici.Tržby módneho domu v sledovanom období vzrástli medziročne o 1,8 % na 1,66 miliardy USD.(1 EUR = 1,1428 USD)