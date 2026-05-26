Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pondelok na MS v hokeji 2026 v kocke: Výsledok Česko – Nórsko nepomohol Slovensku, USA dali 7 gólov a Slovinsko sa zachránilo – VIDEO, FOTO
25.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky pondeľňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Veľké prekvapenie priniesol zápas medzi Českom a Nórskom. Severania zatiaľ predvádzajú skvelé výkony a zdolali ďalšieho favorita. Počas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku pokorili aj Švédov, s Kanadou získali bod, hoci neboli ďaleko od výhry v riadnej hracej dobe.
Nóri triumfovali 4:1 po skvelom výkone, keď slovenských susedov dokonca prestrieľali a zabezpečili si už istotu postupu do štvrťfinále po 14 rokoch. V utorok 26. mája sa skupina B vo Fribourgu dozvie aj meno posledného tímu, ktorý sa dostane do vyraďovacej časti - bude to jeden z dvojice Slovensko a Švédsko. Zatiaľ čo hokejistom spod Tatier stačí jediný bod na postup medzi najlepšiu osmičku, Severania musia zvíťaziť po 60 minútach.
Taliani sa mohli udržať medzi elitou, ak by dokázali zdolať Slovincov v riadnom hracom čase, no hoci viedli, súperi piatimi gólmi za sebou dokonali obrat a v najvyššej kategórii si zahrajú aj o rok. Hráči z Apeninského polostrova, ktorí získali len jeden bod, vypadli spolu s Veľkou Britániou, ktorej patrí kolónka s číslom nula v počte získaných bodov.
Nemci zdolali Britov 6:3, no istotu štvrťfinálového súboja stále nemajú a musia čakať na výsledky počas utorňajšieho programu. Predbehnúť ich môžu Rakúšania, Lotyši aj Američania. Práve Spojené štáty americké zvládli duel s Maďarskom, ktoré rozobrali 7:3 a o najlepšiu osmičku sa "pobijú" so západnými slovenskými susedmi.
Výsledky MS v hokeji 2026 – pondelok 25. mája
- A-skupina (Zürich)
USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Nemecko - Veľká Británia 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
- B-skupina (Fribourg)
Česko - Nórsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Slovinsko - Taliansko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
