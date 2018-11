Ponorku, ktorú našli po roku, poškodil elektrický skrat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mar del Plata 17. novembra (TASR) - Haváriu argentínskej ponorky, ktorej vrak objavili takmer rok po jej zmiznutí v južnej časti Atlantického oceánu, spôsobila zrejme voda, ktorá prenikla do plavidla, v dôsledku čoho nastal elektrický skrat. Uviedla to v sobotu agentúra AFP.Ponorku argentínskeho vojenského námorníctva, ktorá zmizla takmer presne pred rokom v južnej časti Atlantického oceánu, našli potopenú vo veľkej hĺbke pri polostrove Valdés v Patagónii. Tlačová agentúra AP to uviedla v sobotu nadránom s odvolaním sa na vyhlásenie námorníctva.Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok so sídlom vo Viedni informovala, že niekoľko hodín pred posledným kontaktom s posádkou ponorky zaznamenala na palube hrmot. Podľa argentínskeho námorníctva mohlo ísť o vnútornú explóziu.Do plavidla sa dostala morská voda cez dýchaciu trubicu, ktorú ponorka používa, keď sa nachádza blízko pri hladine. Voda spôsobila skrat batérií na prove a ponorka sa pohybovala len pomocou batérií umiestnených v zadnej časti.Posádka túto implóziu údajne nahlásila. Velenie jej prikázalo vrátiť sa na základňu. Kontakt s plavidlom sa však stratil.Dieselelektrická ponorka nemeckej výroby triedy TR-1700 bola v službách argentínskeho námorníctva od roku 1985. Od roku 2007 sa podrobovala generálnej revízii, ktorá bola z dôvodu rozpočtových škrtov ukončená až v roku 2014.