Sýrske vládne sily dobyli poslednú baštu džihádistov na juhu krajiny

Bejrút 17. novembra (TASR) - Sýrske vládne sily v sobotu získali kontrolu nad poslednou baštou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v južnej Sýrii.Dobytiu lokality Tulúl as-Safá, ktorá leží medzi provinciami Damask a Suvajdá, predchádzali mesiace bojov, spresnilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Podľa SOHR obnoveniu kontroly vládnych síl nad touto lokalitou predchádzalo stiahnutie sa jednotiek IS a ich presun smerom na východ, do Sýrskej púšte.Vládne sily bojovali s džihádistami v tejto oblasti od série útokov IS na príslušníkov drúzskej menšiny, ku ktorým došlo v júli v provincii Suvajdá. SOHR dodalo, že v posledných týždňoch sa nálety vládneho letectva na oblasť Tulúl as-Safá zintenzívnili a vládna armáda tam stiahla aj ďalšie posily.Ústup islamistov do púštnej oblasti je podľa SOHR zrejme dôsledkom ich dohody s velením vládnej armády. Pri spomínaných útokoch IS z júla tohto roku zahynulo viac ako 250 ľudí, pričom väčšina z nich boli civilisti z tamojších dedín.Ako spresnila agentúra AFP útoky islamistov mali formu samovražedných útokov, streľby do davu či útokov nožom, pričom k nim dochádzalo na rôznych miestach provincie Suvajdá.Džihádisti okrem toho uniesli asi 30 ľudí - väčšinou žien a detí. Väčšina rukojemníkov sa už medzičasom vrátila do svojich domovov, ostatní zrejme zomreli alebo boli popravení islamistami.Provincia Suvajdá je obývaná prevažne drúzmi, ktorí sú - podobne ako alaviti - šiitskou sektou. K alavitom sa hlási aj sýrsky prezident Bašár Asad.