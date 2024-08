Pontónový most cez rieku Sejm v Kurskej oblasti je zničený, pre ruské jednotky v oblasti je to výrazná komplikácia

20.8.2024 (SITA.sk) - Pontónový most ruskej armády cez rieku Sejm v Kurskej oblasti v okrese Gluškovskij je podľa ruského vysielania rozhlasovej stanice Slobodná Európa zničený. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Satelitné zábery nasnímané 19. augusta systémom FIRMS amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír , ktorý deteguje požiare, ukazujú, že pontónový most cez rieku Sejm v Kurskej oblasti zmizol. V blízkosti miesta, kde sa nachádzal most, je viditeľný dym, pravdepodobne z výbuchu, konštatuje Slobodná Európa.Ruská armáda začala stavať pontónové mosty cez rieku Sejm po tom, ako ukrajinské jednotky zasiahli tri pevné mosty v oblasti. Slobodná Európa poznamenáva, že zničenie mostov komplikuje zásobovanie ruských jednotiek v relatívne malej časti Kurskej oblasti medzi riekou Sejm a rusko-ukrajinskou hranicou. Navyše to výrazne znižuje možnosti ústupu pre ruské jednotky, ktoré sú pravdepodobne v tejto regióne sústredené.