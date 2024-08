Schneider Electric približuje význam kvapalinového chladenia dátových centier

Špecializovaný materiál poskytuje komplexný návod na výber optimálnej architektúry kvapalinového chladenia pre servery pracujúce s umelou inteligenciou



20.8.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie správy energií a automatizácie, vydala analytický materiál s názvom " Navigácia v architektúrach kvapalinového chladenia pre dátové centrá so záťažou umelej inteligencie ". Dokument poskytuje dôkladnú analýzu technológií kvapalinového chladenia a ich aplikáciu v moderných dátových centrách, najmä tých, ktoré zvládajú zaťaženie s vysokou hustotou AI.Dopyt po umelej inteligencii rastie exponenciálnym tempom. Dátové centrá podporujúce AI generujú značné množstvo tepla. Ide predovšetkým o centrá podporujúce trénovanie veľkých jazykových modelov a odvodzovanie pracovných záťaží. Tento tepelný výkon zvyšuje potrebu používania kvapalinového chladenia na zachovanie optimálneho výkonu, udržateľnosti a spoľahlivosti.Najnovšia publikácia spoločnosti Schneider Electric sprevádza prevádzkovateľov dátových centier a IT manažérov princípmi kvapalinového chladenia a ponúka prístup k otázkam ohľadom návrhu, implementácie a prevádzky systému.V 12-stranovom materiály identifikujú autori Paul Lin, Robert Bunger a Victor Avelar dve hlavné kategórie kvapalinového chladenia pre servery s umelou inteligenciou: chladenie priamo na čip a ponorné chladenie. Opisujú komponenty a funkcie distribučnej jednotky chladiacej kvapaliny (CDU), ktoré sú nevyhnutné na riadenie teploty, prietoku, tlaku a výmeny tepla v chladiacom systéme.V analytickej publikácii uvádzajú autori tri kľúčové prvky architektúr kvapalinového chladenia:

Zachytávanie tepla v rámci servera: Využitie kvapalného média (napr. dielektrického oleja, vody) na absorpciu tepla z komponentov IT.

Typ CDU: Výber vhodnej jednotky CDU na základe spôsobov výmeny tepla (kvapalina-vzduch, kvapalina-kvapalina) a tvarových faktorov (stojanová, podlahová).

Metóda odvádzania tepla: Určenie spôsobu efektívneho prenosu tepla do vonkajšieho prostredia, a to buď prostredníctvom existujúcich systémov zariadenia, alebo špecializovaných zariadení.

Dokument podrobne opisuje šesť bežných architektúr kvapalinového chladenia, ktoré kombinujú rôzne typy CDU a metódy odvádzania tepla, a poskytuje návod na výber najlepšej možnosti na základe faktorov, ako je existujúca infraštruktúra, veľkosť nasadenia, rýchlosť a energetická účinnosť.S rastúcim dopytom po výpočtovom výkone umelej inteligencie a zodpovedajúcim nárastom tepelného zaťaženia sa kvapalinové chladenie stáva kritickou súčasťou návrhu dátového centra. Na druhej strane je potreba vyššej energetickej účinnosti, dodržiavanie environmentálnych predpisov a prechod na udržateľnú prevádzku.Publikácia je podnetná aj v kontexte nedávnej spolupráce spoločnosti Schneider Electric so spoločnosťou NVIDIA pri optimalizácii infraštruktúry dátových centier pre aplikácie umelej inteligencie.Toto partnerstvo predstavuje prvý verejne dostupný referenčný rámec dátového centra s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilé technológie umelej inteligencie spoločnosti NVIDIA a odborné znalosti spoločnosti Schneider Electric v oblasti infraštruktúry dátových centier.Tieto návrhy stanovujú nové štandardy pre nasadenie a prevádzku AI a poskytujú prevádzkovateľom dátových centier inovatívne riešenia na efektívnu správu pracovných záťaží s vysokou hustotou AI.Viac informácií a analytický materiál si môžete stiahnuť na webovej stránke spoločnosti Schneider Electric