Ponuka zánovných áut sa začína stabilizovať – výber je väčší, ceny sú ale vyššie

Najčastejšie inzerované zánovné vozidlá



v 1. polroku 2023







Česká republika

Slovensko

Poľsko





1.

Škoda Fabia

Hyundai i30

Toyota Corolla





2.

Škoda Octavia

Škoda Fabia

Toyota C-HR





3.

Škoda Scala

Škoda Octavia

Toyota Yaris





4.

Škoda Karoq

Kia Ceed

Hyundai i30





5.

Škoda Kamiq

Škoda Superb

Kia Sportage







31.7.2023 (SITA.sk) - Za prvý polrok slovenský trh ojazdených áut ponúkol 17 086 zánovných automobilov, teda o 5 148 viac ako v druhom polroku minulého roka. Ponuka rastie aj na ďalších trhoch, v Česku či Poľsku."Hoci situácia na trhu nových automobilov nie je stále stabilná a čakacie doby sú mnohokrát dlhšie ako rok, situácia na sekundárnom trhu zánovných vozidiel sa postupne zlepšuje. Počas prvého polroku si mohli motoristi na celom slovenskom trhu vyberať z viac ako o štvrtinu väčšieho množstva zánovných áut v porovnaní s druhým polrokom minulého roka. Zánovné autá svojimi parametrami suplujú nedostatkové nové vozidlá. Sú nielen ihneď k dispozícii, ale vyznačujú sa nízkym vekom a nájazdom, zárukou od výrobcu a cenou až o štyridsať percent nižšou ako nové vozidlá," okomentovala situáciu na sekundárnom automobilovom trhu Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Slovenský trh jazdených zánovných áut ponúkol za tohtoročný prvý polrok o 5 148 áut viac ako v tom predchádzajúcom, konkrétne 17 086 zánovných áut. V Česku pribudlo v ponuke za uplynulý polrok 9 tisíc zánovných áut (celkom 41 149 za 1. polrok 2023) a v Poľsku 5 580 (celkom 61 752 za 1. polrok 2023).Za posledný polrok sa stredná hodnota ceny týchto automobilov na Slovensku zastavila na úrovni 35 000 eur, to je o 2 315 eur viac než v druhom polroku minulého roku. V susednom Poľsku cena zánovných vozidiel taktiež stúpla na 27 579 eur (124 000 PLN), no v Českej republike naopak cena klesla, a to o 374 eur na 27 817 eur (669 000 korún).Zánovné automobily v slovenskej inzertnej ponuke sú najviac vo variante SUV (38,5 %), kombi (15,2 %) a hatchback (14,5 %). Najčastejšie ponúkané automobily sú vozidlá Hyundai, po ktorých nasledujú autá českej značky Škoda s modelmi Fabia, Octavia alebo Superb. Väčšina ponúkaných zánovných áut má benzínový motor (44,4 %), ale významne narástla ponuka alternatívnych palív. Posledný polrok si mohli Slováci vyberať z takmer dvojnásobného množstva zánovných čisto batériových vozidiel (konkrétne 1 373) a hybridov (1 790) v porovnaní s druhým polrokom roku 2022. Z elektromobilov je najviac inzerovaná Tesla Model 3 a z hybridov Toyota Corolla.Informačný servis