Šaľa je na smart ceste k čistejšiemu ovzdušiu, dôkazom prvenstvo v súťaži KlimaOBEC

31.7.2023 (SITA.sk) -V poradí podľa emisií tuhých látok znečisťujúcich ovzdušie je okres Šaľa dokonca na župnom prvom mieste, a to v absolútnych číslach i po prerátaní na štvorcový kilometer. Na jeho území sa nachádza chemička Duslo...Nečudo, že vyše 20-tisícové okresné mesto z nížiny Dolného Považia venuje príslušnej problematike množstvo aktivít a projektov. Kroky vedúce k redukcii environmentálnej záťaže sú pre radnicu jedného z najstarších slovenských miest – prvá zmienka o osídlení pochádza už z roku 1002 – priam imperatívom.Za svoje koncepčné úsilie v súlade s kritériami dobrej praxe sa Šaľa dočkala víťazstva v prvom ročníku celoslovenskej súťaže KlimaOBEC, ktorú zorganizovali Priatelia Zeme-CEPA s podporou European Climate Foundation a výsledky vyhlásili v auguste 2022. Získala energetický audit v hodnote 2 500 eur na nehnuteľnosť podľa svojho výberu.Spomenuté Duslo má monitorovaciu jednotku v katastri obce Trnovec nad Váhom. Najbližšia meracia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa nachádza v Seredi.navrhol vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ Martin Kremler.Ústav má pozíciu odborného garanta projektu Smart City Academy (SCA), ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality ovzdušia, spadá do portfólia neformálneho združenia Smart Cities Klub (SCK) a je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.Šaľa je členom SCK, vďaka čomu má prístup k poznatkom a overene funkčným inovatívnym riešeniam vrátane zahraničných. Mesto rozvíja viaczložkový vlastný súbor opatrení pod zjednocujúcim názvom "Šaľa na ceste SMART".V rámci odhodlania budovať a prevádzkovať trvalo udržateľnú IoT (internet vecí) architektúru pribudnú v Šali sondy na zber dát vrátane informácií o prašnosti a skleníkových plynoch.odporučil Martin Kremler.Expert SCK Jaroslav Kacer na to nadviazal:Riešením tranzitnej dopravy priamo centrom Šale aj mestskou časťou Veča by mal byť dlho odkladaný obchvat. Vlani v lete bolo na jeho realizáciu vyhlásené verejné obstarávanie a z mája pochádza informácia o možnom ukončení počiatočného štádia už o dva-tri mesiace. Dokončenie sa predpokladá do troch rokov od podpisu zmluvy.Mestská hromadná doprava v Šali obsluhuje ekologickým spôsobom na báze elektrického pohonu viac ako 60 % cestujúcich a ročne tým znižuje produkciu CO2 približne o 40 ton. V štádiu plánovania je prepojenie autobusovej, železničnej a cyklistickej infraštruktúry.Do balíka adaptačných a mitigačných reakcií Šale na klimatické zmeny spadá výroba tepla z obnoviteľných zdrojov (geotermálne zásoby, slama, štiepka), výsadba novej zelene a rozširovanie existujúcich zón, vytváranie tienených priestorov, znižovanie energetickej náročnosti budov, zriaďovanie záhrad s dažďovou vodou, osádzanie zelených striech či transformácia betónových chodníkov na priepustné.Informačný servis