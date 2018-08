Popieračka holokaustu Haverbecková neuspela s ústavnou sťažnosťou

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe 3. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe odmietol zaoberať sa sťažnosťou známej popieračky holokaustu Ursuly Haverbeckovej (89) voči dvojročnému trestu väzenia, ktorý potvrdil skôr aj odvolací súd.Ústavní sudcovia konštatovali, že potrestanie popierania holokaustu je principiálne v súlade s právom na slobodu názoru. Poznamenali, že Haverbeckovej aktivity a materiály nesú v sebe nebezpečenstvo posunu diskusie o problematike do prejavov nepriateľstva a nepokoja a sú cieleným atakom na príslušníkov židovskej komunity v spolkovej republike.Naopak, s ústavnou sťažnosťou uspel iný odsúdený, ktorý dostal finančný trest za zmalicherňovanie genocídy počas vlády národných socialistov. V tomto prípade ústavní sudcovia konštatovali, že trest by mal oprávnenie iba v prípade, ak by došlo k ohrozeniu verejného pokoja. Kauzou sa tak bude musieť opäť zaoberať Krajinský súd v Paderborne.Haverbeckovú, označovanú nemeckými médiami za "nacistickú babku", uznal Krajinský súd vo Verdene na sklonku augusta minulého roka za vinnú z trestného činu štvania proti národu v ôsmich prípadoch a odsúdil ju na dvojročný trest odňatia slobody nepodmienečne. Trest potvrdil na sklonku novembra 2017 i odvolací súd v Detmolde. Dôvodom boli jej príspevky v neonacistickom plátku Stimme des Reiches (Hlas ríše), v ktorých popierala holokaust. Podľa názoru jej právnych zástupcov boli výroky popierajúce existenciu vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau a hovoriace o tom, že sa tam nachádzal iba pracovný tábor nacistov, kryté právom na slobodu prejavu.Haverbecková si tento trest odpykáva od mája vo väzenskom zariadení v Bielefelde.Vrchný krajinský súd v Hamme v júni informoval, že zamietol námietky odsúdenej voči 14-mesačnému trestu za štvanie proti národu v dvoch prípadoch ako neopodstatnenéProkuratúra v Detmolde následne uviedla, že preskúma, či možno oba spomínané tresty spojiť do jedného celkového, ktorý by v zmysle trestného zákonníka mal byť nižší ako sumár oboch vyrieknutých verdiktov, čo by v konkrétnom prípade znamenalo menej ako tri roky a dva mesiace. Ak by pre to neboli dané predpoklady, musela by si Haverbecková, ktorá bola už opakovane trestaná a ktorá by mala kandidovať vo farbách strany Pravica vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019, odpykať postupne oba tresty v plnom rozsahu.