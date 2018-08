Krádež hodiniek za približne pol milióna eur naďalej vyšetrujú

Na archívnej snímke klenotníctvo v centre hlavného mesta, do ktorého neznámy páchateľ vrazil autom a odniesol si hodinky v celkovej hodnote približne 500.000 eur v Bratislave 8. januára 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. augusta (TASR) - Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní prípadu, pri ktorom neznámy páchateľ pred časom vrazil autom do klenotníctva a odniesol si hodinky v hodnote približne 500.000 eur. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.povedal hovorca.Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámy páchateľ začiatkom januára narazil motorovým vozidlom do klenotníctva na Panskej ulici v Bratislave. Následne z jeho vnútorných priestorov odcudzil viacero stojanov s hodinkami v celkovej hodnote viac ako 500.000 eur a odišiel na neznáme miesto.