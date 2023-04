Popol zo sopky na Kamčatke pokryl niekoľko dedín, na Aljaške museli zrušiť desiatky letov (video)

Najväčší spad popola za takmer 60 rokov

Popol by mohol zastaviť prúdový motor

14.4.2023 (SITA.sk) - Pre erupciu sopky Šiveluč na ruskom polostrove Kamčatka musela letecká spoločnosť Alaska Airlines zrušiť viacero letov v americkom štáte Aljaška. Aerolinky uviedli, že pre mohutný oblak popola len do štvrtkového poludnia zrušili 28 letov.„Naďalej monitorujeme oblak popola a v závislosti od jeho polohy, pohybu a načasovania možno budeme musieť zrušiť ďalšie lety,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť so sídlom v Seattli.Erupcie jednej z najaktívnejších sopiek na Kamčatke sa začali v utorok skoro ráno. Vulkán vychrlil oblak popola do výšky 20 kilometrov a ten pokryl niekoľko dedín. Oblak sa rozprestieral cez 500 kilometrov územia.Geofyzikálna služba Ruskej akadémie vied uviedla, že popol dopadol na 108-tisíc kilometrov štvorcových územia. Vedci opísali spad ako najväčší za ostatných takmer 60 rokov. Obec Kľuči, ktorá sa nachádza zhruba 50 kilometrov od sopky, pokryla osemcentimetrová vrstva popola.Sopečný popol je hranatý a ostrý a používa sa ako priemyselné brusivo. Prášková hornina môže spôsobiť zastavenie prúdového motora.Kamčatka je jednou z najkoncentrovanejších oblastí geotermálnej aktivity na svete. Nachádza sa tam približne 30 aktívnych sopiek.