Poprad aj Slovan delí od postupu do semifinále play-off Tipos extraligy už len jediné víťazstvo

Detva dopláca na oslabenia

Nervózny zápas v Nitre

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Popradu i bratislavského Slovana sú pred pondelňajšími štvrtými štvrťfinálovými stretnutiami Tipos extraligy 2020/2021 krôčik od skompletizovania postupu do semifinále play-off.V sériách hraných na štyri víťazstvá po nedeľňajších dueloch vedú 3:0 a ich súperi z Detvy, resp. Nitry sú tak nezávideniahodnej pozícii.Podtatranci získali postupový "mečbal" triumfom 2:1. Oba zásahy zaznamenali v záverečnej minúte úvodnej tretiny v presilovke."Bol to dôležitý zápas v tejto sérii, rovnako ako ten prvý... Naša silná stránka sú presilovky a ukázali sme to. Detva nám však narobila problémy. V pondelok urobíme všetko pre to, aby sme sériu ukončili, ale ako poznám Detvu, viem, že sa nevzdá," povedal podľa klubového webu tréner popradských "kamzíkov" Peter Mikula Jeho náprotivka z detvianskej striedačky Ernesta Bokroša mrzelo, že Podpolianci vo štvrťfinálovej sérii nie sú horším tímom, no doplácajú na hru v početnej nevýhode."Poprad hrá lepšie v presilových hrách. My sme v nich dostali šesť gólov. Chýba nám viac umenia. Hráčov musím pochváliť, ale chýba nám efektivita," poznamenal 61-ročný kouč.Slovan po dvoch domácich jednoznačných víťazstvách 5:0 a 4:1 musel v Nitre poriadne zabrať. Nervózne stretnutie pod Zoborom predznamenala už roztržka počas predzápasového rozkorčuľovania. Rozhodcovia v zápase udelili až 17 dvojminútových trestov.Hostia viedli v zápase 2:0, no Nitra na začiatku záverečnej časti hry dokázala vyrovnať. Triumf Slovana zariadil v 55. min Kanaďan Brant Harris."Vedeli sme, že to nebude ľahké. Mali sme tam zopár vecí, ktoré nám vyšli a ktoré sme predtým skúšali. Nakoniec nám to tam padlo, takže sme spokojní, že sme vyhrali," skonštatoval podľa RTVS kormidelník Slovana Róbert Döme Nitra strelila vo štvrťfinálovej sérii prvýkrát viac ako gól, no podľa asistenta trénera Dušana Mila to bolo stále málo."Dnes sme síce dali v presilovke jeden gól, ale potrebujeme viac. Na víťazstvo treba aspoň 3-4 góly. Ani za stavu 0:3 neskladáme zbrane a v pondelok budeme bojovať až do konca," podotkol majster sveta z Göteborgu 2002.