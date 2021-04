Atletico prehralo a súperov má za chrbtom, Koke: Stať sa môže všetko

Futbalisti Atletica Madrid si skomplikovali boj o titul v španielskej La Lige. Na Veľkonočnú nedeľu prehrali na trávniku FC Sevilla 0:1 a na čele tabuľky majú už oba trojbodový náskok pred druhým Realom Madrid. Ak však Barcelona v pondelok zvládne domáci duel s Valladolidom, dostane sa pred "biely balet" s jednobodovým mankom na Atletico. "Los colchoneros" z uplynulých desiatich zápasov v lige dvakrát prehrali a štyrikrát remizovali.





Tri body pre Sevillu zariadil hlavičkou v 70. minúte argentínsky krajný obranca Marcos Acuňa. Sevillčania však mohli vyhrávať už od úvodu, ale brankár Jan Oblak dokázal v 8. minúte zneškodniť pokutový kop Lucasa Ocamposa. "Vyskúšali sme v zápase všetko a prvý polčas nás stál veľa síl. V druhom sme si dokázali vypracovať šance, najmä keď sme si dokázali posunúť tri-štyri prihrávky. Ťažká prehra," skonštatoval smutný kapitán Atletica Koke pre periodikum Marca a posťažoval sa aj na nepriazeň videoasistenta rozhodcu: "Pred gólom tam bola čistá ruka, po ďalšej mal Llorente dostať druhú žltú kartu. Máme k dispozícii VAR, aby pomáhal rozhodcom, no dnešok nebol tým prípadom."Atletico v osemfinále Ligy majstrov vypadlo s Chelsea, ďalší duel ho tak čaká až o týždeň, keď opäť poputuje do Sevilly. Tentokrát nastúpi na súboj proti piatemu Betisu. "Čaká nás dlhý týždeň, každý bude mať o čom premýšľať. Je to však futbal a všetko bude závisieť od našej práce. Sme v zložitej situácii, no stať sa môže všetko," vyhlásil Koke.Madridčania však v súboji budú mať ešte zložitejšiu situáciu, keďže im budú chýbať dvaja najlepší strelci. Luis Suarez aj Marcos Llorente inkasovali piatu žltú kartu v sezóne a musia vynechať jeden duel. Uruguajský útočník však jasne deklaroval bojového ducha. "Niet výhovoriek. Ak neuspejete, vždy sa musíte snažiť zlepšovať. Nik nepovedal, že to bude jednoduché. Dosiahnuť úspech znamená bojovať proti každému, nikto vám nič nedá zadarmo," zverejnil na sociálnej sieti Luis Suarez.