Poprad pomôže podnikateľom, za letné terasy nebudú musieť platiť žiadny nájom

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia budú môcť aj tento rok užívať verejný priestor pod svojimi letnými terasami v Poprade zadarmo. Bude to tak do 31. októbra. Samospráva im chce takýmto spôsobom pomôcť aspoň čiastočne zmierniť negatívne sociálno-ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 „Chceme im vyjsť v ústrety a opäť bezplatne umožniť všetkým, ktorí prevádzkujú terasy, dobehnúť aspoň sčasti to, čo zameškali,“ uviedol primátor Anton Danko počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v stredu 14. apríla. Odpustenie poplatkov umožňuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré schválili popradskí mestskí poslanci.Samospráva poukazuje na stále nepriaznivú epidemickú situáciu na Slovensku. „Okrem negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva výrazne negatívne ovplyvňuje podnikateľov a bude mať v tejto oblasti veľké nepriaznivé sociálne a ekonomické dôsledky,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Prevádzkovatelia letných terás a zamestnanci musia podľa mesta pre uzatvorenie prevádzok čeliť zhoršenej finančnej situácii.Letné terasy budú môcť byť prevádzkované, až keď nadobudne účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré povolí túto možnosť. Nové VZN tak bude platné až v daný dátum.