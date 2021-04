Na otvorenie terás čaká takmer 60 percent pohostinstiev, Slováci sa najviac tešia na čapované pivo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Na otvorenie terás čaká takmer 60 percent slovenských pohostinstiev. Vyplýva to z prieskumu vyše 5 600 partnerov Plzeňského Prazdroja Slovensko. V marci bolo z nich otvorených len 27 percent, pričom väčšina fungovala formou predajného okienka. Čapované pivo pritom predávala len tretina z nich. Až 77 percent z aktuálne zatvorených podnikov chce otvoriť hneď, ako to bude možné.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že pre asi 300 podnikov je zlepšenie situácie v nedohľadne, keďže na to, aby mohli otvoriť, potrebujú aj interiér. Hostia už navyše nezavítajú do viac ako 260 podnikov, ktoré sa zúčastnili prieskumu a ich majitelia definitívne zavreli.Stovky ďalších sú na hrane prežitia. Pozitívnou správou pre prevádzkovateľov je však to, že ľudia sa chcú k čapovanému pivu vrátiť. Dáta ukazujú, že až 56 percent Slovákov uviedlo návrat do podnikov ako to, na čo sa po skončení opatrení tešia najviac.