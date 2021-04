Poprad postúpil do finále play-off, Michalovce získali extraligový bronz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Premiérovo v histórii samostatnosti sa vo finále hokejovej extraligy predstavia proti sebe Zvolen Poprad . Kým Zvolenčania si už skôr zaistili finálovú miestenku postupom cez Slovan Bratislava , popradskí "kamzíci" spečatili prienik do záverečnej série o titul cez Michalovce v sobotu domácim triumfom 3:1.Poprad tak sériu vyhral 4:1 na zápasy a tretíkrát v histórii klubu sa predstaví vo finále. Pri predchádzajúcich dvoch finálových účastiach Podtatranci neuspeli, ich finálový súper z tejto sezóny má na svojom konte už dva tituly. Zatiaľ naposledy sa majstrami Slovenska stali Zvolenčania v sezóne 2012/2013.Michalovce síce v semifinále viedli nad Popradom 2:0 na zápasy, ich súper však dosiahol štyri triumfy za sebou. V rozhodujúcom sobotňajšom zápase sa Poprad ujal vedenia gólom mladíka Filipa Mešára, na 2:0 potom zvýšil Dominik Kramár. Za hostí síce skorigoval Jakub Suja, no gólom do prázdnej bránky spečatil postup Popradu obranca Mike Dalhuisen."Pocity sú fantastické, sme vo finále Všetci sa radujeme. Teraz sa musíme dobre pripraviť na finále," povedal popradský útočník Patrik Svitana pre RTVS po sobotňajšom triumfe. Skúsený hokejista v sobotu duel nedohral pre zranenie.Hráči Michaloviec vo svojej druhej sezóne medzi domácou elitou získali extraligový bronz. Štvrtú priečku obsadil Slovana Bratislava a prvé dve pozície si podelia Poprad a Zvolen.