Slováci zdolali v príprave Nemecko 4:3 po nájazdoch

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v treťom prípravnom zápase pred MS nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch. V sobotnom dueli v Piešťanoch prehrávali 0:2 i 1:3, ale dokázali skóre vyrovnať. V záverečnom rozstrele premenil v tretej sérii rozhodujúci nájazd Dávid Buc.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho majú po troch prípravných stretnutiach na konte jedno víťazstvo po predĺžení, jedno po nájazdoch a jednu prehru po predĺžení. Druhý prípravný zápas s Nemeckom odohrajú v nedeľu o 16.00 h opäť v Piešťanoch.





Góly: 23. Mucha (Ďaloga), 34. Bubela, 57. Fominych (Ďaloga, Bubela), rozh. nájazd Buc - 6. Schmölz (Braun, Fischbuch), 10. Dumont (Fischbuch), 29. Ehl (Schmölz, Ugbekile). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Stanzel, Šoltés (všetci SR), vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



SR: Godla - Grman, Vitaloš, Nemec, Ďaloga, Kňažko, Koch, Bučko, Gachulinec - Gašpar, Buc, Liška - Mucha, Chovan, Okuliar – Faško-Rudáš, Bubela, Fominych – Slafkovský, Kollár, Holešinský



Nemecko: Treutle - Nowak, Ugbekile, Sezemsky, Ebner, Mebus, Karrer, Huss, Rogl - Fischbuch, Braun, Schmölz - Uvira, Eder, Kammerer - Pfaffengut, Dumont, Ehl - Sternheimer, Eisenmenger, Bassen

Slováci začali aktívne, už v 5. min sa dostali do rýchleho prečíslenia, Faško-Rudáš prisunul puk Bubelovi, ktorý v nájazde nastrelil hornú žŕdku. O pár momentov neskôr Bučko vyslal do šance Holešinského, proti jeho bekhendovej strele vytasil brankár Treutle pravý betón. Domáci zacítili, že Nemci sú v defenzíve zraniteľní, pri prechode do útoku však niekedy strácali puky a nestíhali sa potom vzadu včas skoordinovať. V 6. min nechali príliš veľa priestoru Bassenovi a musel zasahovať Godla. Následne sa Vitaloš s Bucom pri bránení zhodne sústredili na Brauna a nechali pred bránkou úplne voľného Schmölza, ktorý otvoril skóre. Slováci odpovedali na inkasovaný gól neúspešným zakončením Kňažka v presilovke. Hneď po jej uplynutí dostali trest za príliš veľa hráčov na ľade a Nemci početnú výhodu využili, keď po akcii cez stred slovenskej obrany zamieril Dumont ponad Godlov betón - 0:2. V 15. min Kollár zastavil Brauna v šanci len za cenu faulu, v oslabení sa Slováci tentoraz ubránili.



Druhú časť začali domáci náporom. V závere presilovky kapitán Ďaloga prekorčuľoval celé klzisko a našiel voľného Muchu, ktorý z prvej zamieril presne k žŕdke - 1:2. Bol to pre neho premiérový gól v národnom tíme. V ďalšej početnej výhode zaujala akcia 17-ročných mladíkov, Slafkovský prihral pred bránku Nemcovi, ktorý tiesnený nedokázal nadvihnúť puk a trafil len Treutleho betón. Hráči v modrých dresoch pokračovali v aktivite, dobre forčekovali a získavali puky. Po faule Bubelu sa však opäť museli brániť v štvorici a iba sledovali, ako ich súper vyšachoval v obrane a Ehl zakončil do Godlovej lapačky. Videorozhodca potvrdil, že puk chytil až za bránkovou čiarou - 1:3. Slováci dokázali rýchlo odpovedať, vďaka dôraznému Bubelovi, ktorý z dorážky znížil. Ramsayho zverenci pokračovali vo vysokom napádaní a odmenou im bola ďalšia presilovka. Treutle v nej odolal Gašparovej koncovke i strelám Ďalogu.

Hlasy po zápase:



Miroslav Mucha, útočník a autor prvého gólu SR: "Od malička bolo mojím snom hrať za reprezentáciu, je skvelý pocit dať gól za národný tím. Vedel som, že Ďaloga dotiahne puk až do útočného pásma, snažil som sa nájsť si miesto medzi nemeckými obrancami, prihral mi a ja som z prvej zakončil. Nemci na nás od úvodu vybehli, boli lepší korčuliari ako Lotyši, neboli sme na to pripravení. V prestávke po prvej tretine sme si povedali nejaké veci, začali hrať aktívnejšie a aj dávať góly. Je super tu byť, je tu skvelá partia chalanov, zatiaľ to ide celkom dobre, snažím sa každý deň odviesť svoju robotu čo najlepšie."



Daniil Fominych, útočník a autor tretieho vyrovnávajúceho gólu SR: "Bol to najdôležitejší gól v mojej kariére. Som rád, že som dal prvý gól za reprezentáciu, dúfam, že ich bude ešte viac. Snažím sa v tréningoch trénovať nájazdy, som rád, že mi to vychádza. Po príchode do národného tímu som bol v prvých stretnutiach trochu nervózny, od zápasu k zápasu sa to zlepšuje. Úroveň hokeja je tu trochu vyššia ako v lige."



Craig Ramsay, tréner SR: "Prvá tretina bol náročná, mali sme šance, nastrelili hornú žŕdku, no Nemci hrali nepríjemne a dali nám dva góly. Snažili sme sa presvedčiť hráčov, aby hrali rýchlo, ale niekedy je treba hrať aj múdro. Bojovali sme, vytvárali sme si šance, prehrávali sme 0:2 aj 1:3, ale ani za tohto stavu sme sa nevzdávali sa a tlačili sa dopredu. Naši mladí hráči hrali znova extrémne dobre. Je skvelé vidieť, ako dostali šancu, snažia sa ju využiť a dokážu sa aj strelecky presadiť. Veľmi nás to teší."

Obraz hry sa nezmenil ani v úvode tretieho dejstva. Slováci v snahe vyrovnať neúnavne korčuľovali, napádali a po zisku puku priamočiaro kombinovali a zakončovali akcie. Nemci sa sústredili na obranu a čakali na prípadné chyby súpera. Predviedli to v 44. min, keď po zaváhaní Vitaloša unikol Braun, Godla jeho pokus zlikvidoval. Na druhej strane sa Treutle vyznamenal pri strele Chovana i dorážke Muchu, ďalšie možné dorážky stopol predčasný hvizd rozhodcu, ktorý stratil puk z dohľadu. Nápor Slovákov gradoval, aktivitou si vypýtali ďalšie fauly. V presilovkách im však kombinácie nevychádzali, chýbal moment prekvapenia i presnejšia streľba. Napokon bola veľká snaha korunovaná vyrovnávajúcim gólom. Tri minúty pred koncom tretiny po dôraze Bubelu a strele Faška-Rudáša zasunul puk do prázdnej bránky Fominych - 3:3.



Duel tak dospel do predĺženia. V ňom mal obrovskú šancu na rozhodnutie Schmölz, ktorý zakončil z otočky, no Godla zasiahol. Nemci potom zle striedali, dostali dvojminútový trest za príliš veľa hráčov na ľade a Slováci hrali presilovku 4 na 3. Vzápätí ju ešte zdupľoval Pfaffengut, ktorý išiel na trestnú za zovretie puku. Pri dvojnásobnej početnej výhode však kombináciám domácich hráčov chýbal moment prekvapenia a za celý čas neprišla ani jedna razantná a presná strela. Rozhodnúť tak museli nájazdy. V nich za SR skórovali Fominych, Buc a Okuliar a za Nemcov iba Fischbuch.