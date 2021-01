Poprad v súboji o prvé miesto zdolal Slovan Bratislava

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke Tipos extraligy doma nad Slovanom Bratislava 4:1. Hrdinom nedeľného duelu 30. kola bol Marcel Haščák, ktoý strelil dva góly a pridal asistenciu. Poprad vedie ligu o štyri bodmi pred Bratislavčanmi.

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 12. Bjalončík (Matúš Paločko), 20. Svitana (Seigo, Haščák), 24. Haščák (Svitana, Drgoň), 59. Haščák - 35. O'Donnell (Urbánek, Štajnoch).



Rozhodovali: Hronský, Štefik – Valo, Frimmel, vylúčení: 5:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Seigo, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Livingston, Handlovský – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Mešár, Jevoš, Hajnik – Valigura



Slovan: Noskovič – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Ališauskas, Valach, Maier, Beňo – Ožvald, Urbánek, Jendek – Šišovský, Kytnár, O'Donnell – Kundrik, Bortňák, Rapáč – J. Uram, Lačný, Lepskij

Priamy súboj o prvú priečku tabuľky medzi Popradom a Slovanom Bratislava poznačili početné zranenia na oboch stranách. Na otvárací gól sa čakala do 12. minúty. Mladík Noskovič v bráne Slovana si nedal pozor na bekhendovú dorážku Bjalončíka a puk si pomedzi betóny našiel cestu do siete. V jednom zo súbojov sa zranil hosťujúci bek Bačík, ktorý ale zaťal zuby a v zápase pokračoval. Domáci udreli po druhý raz v závere prvého dejstva. V presilovej hre presne namieril aj s prispením teču brániaceho hráča Patrik Svitana - 2:0.



V druhom dejstve pokračovali v dobrom výkone domáci Popradčania, ktorí ho korunovali v 24. minúte. Haščákovi nabil Svitana a Noskovič sa k vzdialenejšej žrdi presunul neskoro - 3:0. Hostia bojovali o návrat do zápasu. Iskru nádeje vykresal v 35. minúte legionár O'Donnell, ktorý sa presadil v presilovej hre.



Záverečná tretina sa niesla v znamení taktiky. "Kamzíci" hrali účelne s cieľom udržať si dvojgólový náskok. Víťaznú poistku mohol pridať pár minút pred koncom riadnej hracej doby Svitana. Noskovič sa ale prezentoval efektívnym zákrokom. Dráma tak pokračovala ďalej. Slovan odvolal brankára a skúsil to v šestici. Víťazstvo Popradu spečatil do prázdnej bránky najlepší strelec súťaže Marcel Haščák, ktorý má na konte už 27 gólov.



Peter Mikula, tréner Popradu: "S výsledkom je spokojnosť. Dali sme aj v presilovkách góly a dokonca sme ubránili relatívne aj naše oslabovky. Dúfam, že nám to potrvá čo najdlhšie. Slovan je stále špecifický súper a hral prvý s druhým. My si uvedomujeme, že máme odohrané nejaké zápasy naviac. Slovan každý vníma ako konkurenta a že sa nám proti nim hrá dobre, to je asi osud."



Romas Stantien, tréner Slovana: "Dávame málo gólov. Vidieť, že nám chýbajú kľúčoví a rozhodujúci hráči. Tí, čo ich momentálne nahrádzajú, nie sú v zakončení takí kvalitní. Máme sedem zranených hráčov, ďalší dnes len tak-tak dohral zápas. V bráne sme mali mladého hráča, ale myslím, že solídne zvládol zápas."





Hokejisti Mikronu Nové Zámky skončili bez gólu a s prehrou



Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola hokejovej Tipos extraligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 2:0 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. Víťazný gól strelil v 46. minúte osemnásťročný útočník Maroš Jedlička, pre ktorého to bol premiérový zásah v najvyššej súťaži.

HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 46. Jedlička, 60. Nuutinen (Rahm). Rozhodovali: Snášel, Tvrdoň - Synek, Kacej, vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Lackovič – Holenda, King, Västilä, B. Clarke, Ordzovenský, Fereta, Mikuš, Šeliga – Bajtek, Doggett, Števuliak – Rogoň, Holovič, Okoličány – Jurík, Embrich, Majdan – Zahradník, Ondrušek, Rehák



HKM Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala, Gajdoš – Kolenič, Jedlička, Bondra – Nuutinen, Halama, Zuzin – Chlepčok, Tibenský, Marcinek – Meliško, Gubančok, Ďuriš

Domáci hokejisti si hneď v úvode zahrali presilovku, ale Rahmovi veľa práce nenarobili. Prvú veľkú šancu tak mali Zvolenčania, keď zakombinovali Tibenský s Marcinekom, no bez gólového konca. Domáci brankár Lackovič si v 6. minúte poradil aj so štipľavou strelou Meliška a vo 8. minúte zneškodnil veľkú šancu Zuzina a Nuutinena. Domáci sa ozvali v 10. minúte, keď sa po rýchlom prechode do útoku prezentoval tvrdou strelou Holovič. Hostia si v závere zahrali 48 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov, ale ani tá nepriniesla gól.



V úvode druhého dejstva sa dostal do úniku Rogoň, no Rahm jeho strelu vyrazil. V 25. minúte sa ocitol sám pred bránkou Jedlička, Lackovič stihol zasiahnuť a zachránil. Na druhej strane prešiel pred bránkoviskom Embrich a skúsil to bekhendom, z uhla však Rahma neprekonal. Vzápätí Hraško výborne vysunul dlhou prihrávkou do úniku Chlepčoka, ten síce minul, no puk sa od zadného mantinelu odrazil k Marcinekovi a ten mohol z dorážky otvoriť skóre. Vyznamenal sa Lackovič. Nové Zámky potom zahrali veľmi dobre oslabenie, keď napádali rozohrávku súpera a k ničomu vážnemu ho nepustili. Aj po polhodine pokračoval vyrovnaný zápas v dobrom tempe. Útoky sa striedali na oboch stranách, no brankári stále držali bezgólový stav.



To platilo až do 46. minúty, keď sa po pravej strane dostal do útočného pásma Jedlička, ktorý si šikovne obohral Mikuša, natlačil sa pred bránku a svojím premiérovým gólom v najvyššej súťaži zlomil nerozhodný stav stretnutia - 0:1. Domáci mohli vyrovnať o tri minúty, Doggett vystrelil spomedzi kruhov, Rahm len vyrazil a Števuliak a po ňom aj Bajtek takmer dorazil puk do siete. V 52. minúte prihral Jurík pred bránku Majdanovi, ale ten tesne minul. Zvolen si v záverečných minútach umne strážil tesný náskok, vysokým napádaním kazil domáce snahy kombinovať a súpera nepustil do čistých šancí. "Býkom" sa míňal čas a očakávaný nápor neprichádzal. Zvolen v 58. minúte po veľkej aktivite Tibenského takmer pridal aj druhý gól. To sa mu nakoniec podarilo. Zámky to v poslednej minúte skúsili bez Lackoviča, no už po niekoľkých sekundách skončil v prázdnej bránke puk z hokejky Nuutinena. V záverečných sekundách ešte Majdan nastrelil žŕdku.





HK Nitra si pripísala po súboji s Miškovcom 5 gólov



Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad DVTK Miškovec 5:2 v nedeľnom súboji 30. kola Tipos extraligy.

HK Nitra - DVTK Miškovec 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 8. Švarný (Šťastný, Kollár), 25. Nemec (Tvrdoň, Holešinský), 34. Tvrdoň (Slovák, Bodák), 44. Slovák (Nemec), 60. Tvrdoň (Nemec, Slovák) - 19. Egle, 37. Flick (Vas, Egle).

Rozhodovali: Baluška, Adamec - Vyšný, Jedlička, vylúčení: 7:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák, Knižka – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, A. Šťastný, Žitný – Pätoprstý, Holešinský, A. Sýkora – J. Minárik, Šiška, Múčka - Fominych



Miškovec: Adorján – Wehrs, Szirányi, Murphy, Kiss, Vojtkó, Láda – Rokály, Vas, Osterberg – Csányi, Lövei, Magosi – Egle, Flick, Anderson – Miskolczi, Galanisz, Revész

Miškovec zdolal Nitru v aktuálnom ročníku už dvakrát, no pohľad na formu tímov pasoval do role favorita práve Nitranov. Domáci sa aj ako prví ujali vedenia. V 8. minúte si nakorčuľoval medzi kruhy Švarný a zúžitkoval presnú prihrávku Šťastného. V závere tretiny nepremenil dobrú šancu Hrnka a “corgoni” vzápätí pykali. Prečíslenie rutinérsky vyriešil hosťujúci Egle - 1:1.



V tretej tretine sa Nitranom podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Najskôr v presilovej hre prepálil Adorjána od modrej čiary Nemec a v 34. minúte sa presadil aj Tvrdoň. Miškovec hral v prostrednej časti až štyri početné výhody, z ktorých sa maďarskému tímu podarilo využiť jednu. V 37. minúte znížil na rozdiel gólu Flick.



V 44. minúte upokojil domácich Slovák, ktorý strelil zároveň stý gól mužstva spod Zobora - 4:2. Hostia odvolali brankára, no domáci už nedovolili zápas zdramatizovať. Naopak do prázdnej bránky spečatil výsledok gól z hokejky Tvrdoňa.



Dušan Milo, asistent trénera Nitry: "Nachystali sme sa na Miškovec, keďže sme s nimi ešte túto sezónu nevyhrali. Sme radi, že to takto dopadlo. Mali sme celkom dobrý vstup a mohli sme zápas rozhodnúť už skôr. Za stavu 3:1 sme mali pár šancí, no nedali sme góly a následne sme dostali na 3:2. Začalo sa to dramatizovať. Tretiu tretinu sme stiahli hru na tri päťky, čo sa vyplatilo a uhrali sme to. Sme radi za tri body."



Dave Allison, tréner Miškovca: "Tento zápas bol v mnohých aspektoch lepší ako tie dva predošlé. Prirovnal by som to k záchodovej doske. Hore-dolu. Vyhráme 3-4 zápasy, a potom nejdeme húževnato za našim cieľom, ktorým je zlepšovanie sa. Musíme nájsť v sebe viac húževnatosti a vytrvalosti. Tak, ako u väčšiny tímov, ani my si nemôžeme dovoliť hrať ako jednotlivci. Musíme hrať ako tím. Vyhrali sme tri zápasy zo šestnástich. V žiadnej lige nestačí byť iba dobrý a táto liga je vynikajúca. Je príliš dobrá na to, aby v nej stačilo hrať „iba dobre“. Toto platí v každej oblasti života. Ak sa človek nezlepšuje, zaostáva, tak ako teraz zaostávame my, pretože ostatné tímy sa zlepšujú.“

Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Duklou Michalovce



Hokejisti HC'05 Banská Bystrica prehrali v nedeľu vo Zvolene s Duklou Michalovce 1:5 v zápase 30. kola Tipos extraligy.

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Ingema Michalovce 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)



Góly: 26. Mistele (Crevier-Morin) – 30. T. Török (Southorn, Galamboš), 30. Bartánus (Suja, Takáč), 36. Erkinjuntti (Southorn, Šoltés), 39. Suja (Southorn, Erkinjuntti), 49. Lalancette (Hickmott, McCormack). Rozhodovali: D. Konc st., P. Stano – D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov, zmeny: B. Bystrica od 23. min. s Výhonským, od 40. min. bez Žiaka



Banská Bystrica: Gajan – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Demo – Faško-Rudáš, Mlynarovič, J. Sukeľ – D'Aoust, Tamáši, Mistele – Marek Sloboda, Dvorský, Kabáč – Kriška, O. Giertl, Vybíral – Výhonský (od 23. min.)



Michalovce: Škorvánek – McCormack, Ťavoda, Mihálik, Southorn, Mudrák, Kolusz, Mašlonka – Hickmott, Lalancette, Korhonen – Takáč, Suja, Bartánus – Regenda, Erkinjuntti, Šoltés – T. Török, Galamboš, Chalupa

Hokejisti spod Urpína nastúpili vo Zvolene, kde majú dočasný domovský stánok, už s novou posilou Mlynarovičom, ktorý prišiel do mužstva práve z Michaloviec. Boli to však hostia, ktorí si vypracovali prvé gólové príležitosti, nevyužili ich Hickmott a Erkinjuntti. "Barani" poriadne pohrozili až v siedmej minúte, keď voľný Sloboda mieril do žŕdky. Potom mal dve veľké šance michalovský útočník Regenda, najprv neuspel zblízka a neskôr v oslabení nepretavil do gólu ani sólový nájazd. Na opačnej strane mal tutovku v presilovke Žiak, nepresadil sa zoči–voči Škorvánkovi. A keďže presným zásahom sa neskončila ani druhá presilovka Bystričanov, na prestávku išli oba tímy za bezgólového stavu.



Domáce HC '05 nevyužilo na začiatku druhej tretiny ani tretiu presilovku, v nej Tamášiho z kruhu vychytal Škorvánek. Toho potom zachránil po finte Misteleho Southorn, ktorý odpratal puk z bránkovej čiare, bystrický legionár však napokon uspel o pár sekúnd šikovným bekhendom zblízka a bolo 1:0. Dukla následne zapla na vyššie obrátky, v presilovke ešte neskóroval rýchly Takáč, no po jej skončení sa to podarilo Törökovi, keď prestrelil z kruhu Gajana – 1:1. Uplynulo iba 29 sekúnd a bolo 1:2, pretože z kruhu strieľal tentoraz Suja a Bartánus puk tečoval. Banskobystričanov potom mohla mrzieť ďalšia nevyužitá presilovka so šancou Sukeľa. Po nej pykali, pretože sa ujala tvrdá koncovka Erkinjunttiho od modrej a bolo 1:3. Michalovčania napokon využili iba druhú svoju presilovku v stretnutí v 39. minúte. Po strele Hickmotta pridal štvrtý gól z dorážky Suja. V závere tohto dejstva ešte útočník Michaloviec Regenda fauloval a zranil obrancu "baranov" Žiaka, ten tak už do hry nezasiahol.



V tretej časti sa tím spod Urpína snažil znížiť, vyvinul enormné úsilie, ale nevyužíval šance, najmä v presilovkách. Na Škovránkovi postupne stroskotali Faško-Rudáš, Mistele a Sukeľ. Hokejisti z východu republiky udreli len čo sa ubránili v oslabení. Hickmott totiž elegantne cez Ďatelinku prihral Lalancettemu a ten sa už sám pred Gajanom nemýlil – 1:5. Bystričanov tento zásah paralyzoval, pretože ich súper si následne vytvoril tlak a v ňom nevyužili ďalšie dobré príležitosti Šoltés, Regenda a Hickmott. Až v závere mohol skorigovať Mlynarovič, no gólman Michaloviec bol proti.

Trenčiania skórovali s ôsmimi gólmi, porazili Detvu



Hokejisti Dukly Trenčín deklasovali HC 07 Detva 8:1 v nedeľnom dueli 30. kola Tipos extraligy. Hostia prišli o sériu šiestich víťazstiev, resp. o 13-zápasovú sériu zápasov, v ktorých bodovali.

HC Dukla Trenčín – HC 07 Detva 8:1 (4:0, 4:1, 0:0)



Góly: 1. Hecl (Paukovček, Lemcke), 13. Bezúch (Valach, Paukovček), 13. Berisha (Chromiak, Rehuš), 14. Sádecký, 25. Okuliar (Chromiak, Kettunen), 28. Paukovček (Hecl, Rajnoha), 37. Ackered (Hecl), 39 Valach (Berisha)– 28. Čacho (Cox, Charbonneau). Rozhodovali: Orolín, Žák – Šoltés, Durmis, vylúčení: 10:12, presilovky: 3:1, oslabenia: 1:0, bez divákov.



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, Rehuš, E. Švec, Ilenčík, Rajnoha, Urban – Hecl, Paukovček, Bezúch – Okuliar, Kettunen, Chromiak – Valach, Reddick, Berisha – Sádecký, J. Švec, Krajč – Kukuča



Detva: Sholl (25. R. Petrík) – Lalík, Lyle, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, O. Turan, Korím – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, P. Valent, Curry – Magdolen, T. Klíma, Žilka

Trenčania začali zápas zostra. Už v úvodnom striedaní Paukovček zostal nepokrytý pred bránkou, no puk netečoval presne. O pár sekúnd neskôr predviedol individuálne majstrovstvo Hecl, obišiel dvojicu protihráčov a povedľa betónu ležiaceho Sholla otvoril skóre stretnutia. Domácich nepribrzdilo ani vylúčenie a v 9. minúte mohol pridať druhý úspech Sádecký, no mieril privysoko. O dve minúty neskôr sa odrazený puk dostal k Reddickovi, ten ho však dobre netrafil. Dukla následne dobre zvládla presilovú hru. Dokázala rozhodiť súpera, na konci akcie si Bezúch položil brániaceho hráča a tvrdou strelou nedal Shollovi žiadnu šancu. Presilová hra pokračovala ďalej a do listiny strelcov sa po prihrávke Chromiaka medzi kruhy zapísal Berisha. A to nebolo z domácej strany všetko. O minútu na to Sádecký vybojoval puk a zblízka pod hornú žŕdku zavesil na 4:0.



V úvode druhej časti hry sa snažili Detvanci viac tlačiť pred Valenta. Napriek tomu to boli oni, kto znova inkasoval. V 25. minúte vybojovala stratený puk druhá formácia Dukly. Na konci akcie bol nekrytý Okuliar, ktorý umiestnenou strelou vyhnal Sholla z bránky. Gólové hody pokračovali ďalej. V 28. minúte počas presilovej hry sa puk dostal až k nekrytému Čachovi. A ten dokázal prepáliť Valentov betón. O niečo viac ako o 30 sekúnd sa skóre menilo opäť. Hecl nabil voľnému Paukovčekovi, ktorý strelou z voleja nedal Petríkovi šancu. Po viacerých dobrých príležitostiach sa Trenčania presadili opäť v 37. minúte. V presilovej hre vystrelil od modrej čiary Ackered prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. O dve minúty na to už bolo 8:1. Puku sa po dobrom forčekingu zmocnil Valach a šiel sám na Petríka. Predviedol sa exhibičným zakončením, keď skóroval jednou rukou.



V záverečnej tretine sa už gólové šance nerodili tak často. V 43. minúte Ackeredova strela od modrej čiary odrazila od žŕdky Petríkovej bránky. Napriek viacerým vylúčeniam už žiadny gól nepadol a Detva stratila body po šiestich víťazných stretnutiach.

Liptovský Mikuláš nezvíťazili nad Košicami ani po presilovke



Hokejisti Košíc zvíťazili v nedeľnom zápase 30. kola Tipos extraligy na ľade Liptovského Mikuláša 4:3 po nájazdoch. Domáci utrpeli štvrtú prehru za sebou

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 3:4 pp a sn (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 10. Michalík (Valtola), 37. Tullio (McShane), 38. Petran (Rud. Huna, Štrauch) - 32. Reway (Chovan, Pavlin), 32. Belluš, 46. Mráz (Chovan, Baránek), rozhod. nájazd: Chovan. Rozhodovali: Goga, Lokšík - Jurčiak, Crman, vylúčení: 9:4 na 2 min., navyše Pospíšil 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Nemec, Robertson, Petran, Valtola, Jesus, Mezovský, Pavúk, Droppa – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Bača, Uhrík, Kalousek



Košice: Sedláček - Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, Cibák, Kiss, Novota - Klhůfek, Pospíšil, Reway - Chovan, Mráz, Jenyš - Jokeľ, Vrábeľ, Belluš - Vrábeľ, Havrila, Milý

V úvode zápasu si ani jeden tím nedokázal vypracovať výraznejšiu príležitosť a strelecké pokusy mali iba propagačný charakter. V 9. minúte však putoval na trestnú lavicu hosťujúci Pospíšil, ktorý si za vrazenie na mantinel vyslúžil aj osobný trest. Domáci presilovku využili, keď Valtolovu strelu dorazil Michalík.



Košice v druhom dejstve hýrili aktivitou, ale nevyužili dve presilovky. V 29. minúte síce Klhůfek prekonal brankára Kaarlehta, ale jeho gól rozhodcovia neuznali. Domáci mali problém s disciplínou, Kaarlehteho zdržovanie hry ešte Košičania nepotrestali, ale vylúčenie Baču už áno. V 32. minúte Reway tečoval strelu Chovana od modrej čiary a vyrovnal. Košiciam stačilo tridsať sekúnd a dostali sa do vedenia, keď sa presadil Belluš. Radosť im dlho netrvala, v 36. minúte putoval na trestnú lavicu Baránek a Mikuláš udrel. McShane vybojoval puk, ideálne prihral Tulliovi a ten bez ťažkostí vyrovnal. Ani Liptákom netrvalo dlho a opäť naklonili misky váh na svoju stranu, v 38. minúte skóroval Petran.



"Oceliaom" sa podarilo opäť vyrovnať v 46. minúte. A opäť potrestali vylúčenie domáceho hráča. Na konci ukážkovej kombinácie bol Mráz - 3:3. Pätnásť sekúnd pred klaksónom dostal Klhůfek opäť puk do bránky, ale aj druhýkrát mal posledné slovo videorozhodca, ktorý jeho zásah anuloval. V predĺžení bol blízko k rozhodnutiu McShane, ktorý sa dostal do úniku, ale v koncovke nepochodil. V nájazdoch mali viac šťastia Košičania, keď jediným úspešným exekútorom bol Chovan.